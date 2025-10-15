Θερμή χειραψία Καραμανλή-Σαμαρά στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη – Ποιοι έδωσαν το «παρών» – ΦΩΤΟ

Έντονο πολιτικό «άρωμα» έχει η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας που ανέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμενόταν η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο οποίος έδωσε έμφαση στο κράτος δικαίου, την αξία των θεσμών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ο κ. Καραμανλής, έφτασε στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής στην οδό Σταδίου, συνοδευόμενος από την 22χρονη κόρη του Αλίκη, και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα.

Το «παρών» έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς , ο οποίος έφτασε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τον βουλευτή της ΝΔ και προσωπικό του φίλο, Μίλτο Χρυσομάλλη, και είχε μία θερμή χειραψία με τον κ. Καραμανλή. Σημειώνεται ότι ο κ. Σαμαράς δεν είχε παρευρεθεί στην παρουσίαση βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, όπου είχαν δώσει το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής.

Από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά σχετικά με την απουσία του από εκείνη την εκδήλωση, είχαν κάνει λόγο για προσωπική επιλογή και ταυτοχρόνως έστελναν τις ευχές του πρώην πρωθυπουργού στον Ευριπίδη Στυλιανίδη για το ταξίδι που ξεκινάει το βιβλίο του, ωστόσο η φωτογραφία με την «κενή» καρέκλα, σχολιάστηκε πολύ και οπτικοποίησε ουσιαστικά ότι το ρήγμα μεταξύ του Μεσσήνιου πολιτικού και του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει.

Στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη το απόγευμα της Τετάρτης, δεν παρέστη ο Πρωθυπουργός, αλλά το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και πολλά ακόμη στελέχη της ΝΔ.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση: