ALPHA: Φωτιά απόψε το «Να μ’ αγαπάς»

Ένα από τα πιο απαιτητικά γυρίσματα θα απολαύσουμε απόψε στις 20:00 στην καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Στο επίκεντρο η σκηνή που το εξοχικό της οικογένειας Καλλιγά τυλίγεται στις φλόγες!

Λίγα λόγια για την απαιτητική και υψηλών προδιαγραφών σκηνή. Πώς γυρίστηκε;

Για λόγους ασφαλείας και τεχνικής αρτιότητας, το γύρισμα πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, προκειμένου να αποδοθεί ρεαλιστικά η καταστροφή, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο κανείς από τους συντελεστές.

Η φωτιά ήταν απολύτως ελεγχόμενη, με τη χρήση ειδικών υλικών και την ενίσχυση μέσω special effects, προσφέροντας ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα και χωρίς βέβαια να καταστραφούν πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονταν στο χώρο.

Στο σετ υπήρχε και εξοπλισμένο συνεργείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έτοιμο να επέμβει αν χρειαστεί, αν και κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε απαραίτητο, χάρη στην προσεκτική προετοιμασία και τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

Το γύρισμα πραγματοποιήθηκε σε δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, χωλ, υπόγειο και σκάλα, και διήρκησε δύο ολόκληρες νύχτες, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της παραγωγής.

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» ξεχωρίζει για τη δυνατή αφήγηση και την κινηματογραφική παραγωγή της, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική ποιότητα με την τεχνική αρτιότητα, και προσφέροντας στους τηλεθεατές εικόνες που καθηλώνουν.

Δείτε την σκηνή: