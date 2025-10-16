Μητσοτάκης σε ΣΥΡΙΖΑ: Υπερασπίζεστε την πολιτική Τσίπρα που σας άφησε στα κρύα του λουτρού

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολογία του στη Βουλή κατά την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, συμπληρώνοντας ότι η αποστολή της φρεγάτας Belharra δεν πρόκειται να είναι στον Ειρηνικό.

Απαντώντας αρχικά στον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Λιβύη και τον καθορισμό των θαλασσίων οικοπέδων, λέγοντας ότι η Τρίπολη δεν έχει αμφισβητήσει έμπρακτα μέχρι τώρα την μέση γραμμή κάτι που εκλαμβάνεται ως θετικό. Είναι-είπε- η βάση για μια οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και αφορά εμάς και όχι την Τουρκία, γιατί το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο.

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ιστορία έγραψε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε και έσκασε στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου. «Το 2009 αντί η χώρα να ανασκουμπωθεί αμέσως, εσείς τάζατε και μοιράζατε 2 δισ μέχρι το Δεκέμβριο με το σύνθημα “λεφτά υπάρχουν”, και μετά η χώρα έσκασε στα χέρια σας» είπε ο πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στο θέμα του καλωδίου, είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο και καθοριστικής σημασίας για τον Ελληνισμό, αφού μπορεί να άρει την ενεργειακή απομόνωση στην Κύπρο.

«Χαράξαμε οδικό χάρτη με τον κ. Χριστοδουλίδη πως μπορούν να ξεπεραστούν τα θέματα που υπάρχουν και πρέπει πρώτα να επιλυθούν οι όποιες εκκρεμότητες γιατί κάποιοι επιμένουν ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην προχωρήσει σε αναγνώριση γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και όχι με τον Νετανιάχου. Σε αυτή τη συγκυρία η αναγνώριση του κράτους όταν οι συνθήκες είναι ανώριμες, δεν θα προωθούσε τα εθνικά συμφέροντα. Αντίθετα η μη αναγνώριση μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές με Παλαιστινίους και Ισραήλ είπε. «Κρίνουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η σωστή επιλογή» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι είναι «παράνομοι και καταδικαστέοι οι εποικισμοί του Ισραήλ».

«Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια δεν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης;»

Σημείωσε, επίσης, ότι είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση των κομμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής από ότι το Κοινοβούλιο. «Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια δεν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης;» ρώτησε απευθυνόμενος στον Φάμελλο και πρόσθεσε ότι καταλάβαινε και η τότε κυβέρνηση ότι δεν ήταν ώριμες οι συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι «θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε και ο “Φραπές” και ο “Χασάπης” και ο Μυλωνάκης, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο». Όπως σημείωσε η εξεταστική που πηγαίνει την έρευνά της πιο πίσω δείχνει ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι πρόβλημα μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά είπε απευθυνόμενος στον κ.Ανδρουλάκη, προσθέτοντας: «Πιστεύετε εσείς κ.Ανδρουλάκη ότι αυτό το ζήτημα αφορά μόνο στελέχη της ΝΔ και ότι στην Κρήτη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν καμία ανάμειξη σε παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό δεν εννοείτε; Ας έρθουν όλοι στην εξεταστική, η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο».

Τέλος αναφερόμενος στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Είναι ζήτημα προς συζήτηση όταν ένας τέως πρωθυπουργός εγκαταλείπει το κόμμα του κι εσείς υποστηρίζετε την πολιτική του, ενώ σας άφησε στα κρύα του λουτρού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ