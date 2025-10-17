Παναθηναϊκός: Η τεράστια πρόταση του Αλαφούζου στον Ράφα Μπενίτεθ για 1,5+1 χρόνο συμβολαίου και η διορία δύο ημερών

Παναθηναϊκός: Η τεράστια πρόταση του Αλαφούζου στον Ράφα Μπενίτεθ για 1,5+1 χρόνο συμβολαίου και η διορία δύο ημερών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου με τον Ράφα Μπενίτεθ για αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ έχει πάρει «πάνω του» το θέμα του προπονητή, προχωρώντας σε απευθείας συζητήσεις με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του (με τη… βοήθεια σε επίπεδο επαφών κι απ’ τον σύμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι) και η πρόταση που έχει καταθέσει στον Μπενίτεθ, ξεπερνάει κάθε… προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η πρόταση του Αλαφούζου προς τον Ισπανό, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ «καθαρά» σε ετήσια βάση ή λίγο πάνω από 6 εκατ. ευρώ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο. Παράλληλα στην πρόταση περιλαμβάνεται κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος (2027/28), ενώ το όλο ποσό θα ανέβει ακόμη περισσότερο -αν κάνει αποδεκτή την πρόταση ο Μπενίτεθ- και με το επιτελείο του το οποίο θα απαρτίζεται από 5 ή 6 άτομα.

Οι συζητήσεις του Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ είναι σε πολύ καλό σημείο, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 65χρονος τεχνικός φέρεται να έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία για να δώσει την οριστική απάντηση του, αν και οι ενδείξεις (γα την ώρα) συγκλίνουν προς θετική κατάληξη των συζητήσεων.

