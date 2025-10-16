Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ράφα Μπενίτεθ – Διαψεύδουν οι «πράσινοι» ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές

Ο Ράφα Μπενίτεθ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τις πληροφορίες να τον φέρνουν κοντά σε συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού, αν και η ΠΑΕ χαρακτηρίζει τα εν λόγω σενάρια ως ανυπόστατα.

Μετά τις μεταγραφές των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά, φαίνεται πως οι «πράσινοι» ετοιμάζουν αλλαγές και στον πάγκο.

Ο 65χρονος Ισπανός προπονητής φέρεται ως επιλογή του Φράνκο Μπαλντίνι για να ηγηθεί της ομάδας στη νέα σεζόν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι απομένουν μόνο λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ωστόσο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει ότι δεν έχει υπάρξει καμία επαφή, τονίζοντας πως πρόκειται για σενάρια που δεν συνδέονται με την πραγματικότητα.

