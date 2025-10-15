Έκανε το «μπαμ» ο Παναθηναϊκός – «Παίρνει» Τεττέη και Παντελίδη από την Κηφισιά

Με προσωπική παρέμβαση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίο επιθυμεί να δυναμώσει κι άλλο τον ελληνικό κορμό της ομάδας, οι «πράσινοι» βρίσκονται πολύ κοντά σε μία εντυπωσιακή ανατροπή των γεγονότων σε ότι αφορά τον Ανδρέα Τεττέη, αλλά και τον Παύλο Παντελίδη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Παναθηναϊκός κι αφού ξεπεράστηκαν κάποια «ανοιχτά» ζητήματα που υπήρχαν με την Κηφισιά, βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού, Ανδρέα Τεττέη έναντι του ποσού των 2 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει η πρόθεση ν’ αποκτηθεί «πακέτο» και ο Παύλος Παντελίδης, σε μία διπλή μεταγραφή που θα πλησιάσει τα 2,7 εκατ. ευρώ (συνολικά).

Το «τριφύλλι» φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά σε μία τεράστια ανατροπή στην υπόθεση του Τετέη, έχοντας καταθέσει μεγάλη πρόταση περίπου 2 εκατ. ευρώ προς την Κηφισιά και βρίσκονται μια «ανάσα» από την οριστική συμφωνία.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται στο deal να συμπεριληφθεί και ο Παντελίδης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό κοντά στα 2,7 εκατ. ευρώ.

Την υπόθεση χειρίστηκε προσωπικά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος κατάφερε να νικήσει… τον ανταγωνισμό, παρά τις προηγούμενες «ψυχρές» σχέσεις του με την Κηφισιά. Η προσφορά του «τριφυλλιού» ικανοποιεί απόλυτα τη διοίκηση της ομάδας των βορείων προαστίων, που βλέπει θετικά τη συγκεκριμένη μετακίνηση.

Ο Ανδρέας Τεττέη αποτελεί τη μεγάλη αποκάλυψη της φετινής Super League και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα απασχολήσει και την Εθνική ομάδα στο άμεσο μέλλον, ενώ από την πλευρά του, ο Παντελίδης έχει ήδη λάβει κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα στα «φτερά» της επίθεσης.

Η υπόθεση αναμένεται να κλείσει σύντομα, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει αποφασισμένος να ενισχύσει άμεσα και ουσιαστικά τον ελληνικό του κορμό.

