Σαν σήμερα 17 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

- Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας
- Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος
Γεγονότα
- 1814: Εννέα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από ζυθοπλημμύρα στο Κεντρικό Λονδίνο. Προκλήθηκε όταν διερράγη μία μεγάλη δεξαμενή με μπύρα στη ζυθοποιία «Μάιοξ» και το περιεχόμενό της χύθηκε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλά από τα παρακείμενα σπίτια, σε μία από τις φτωχογειτονιές της αγγλικής πρωτεύουσας.
- 1854: Οι Σύμμαχοι (Άγγλοι, Γάλλοι, Τούρκοι) πολιορκούν τη Σεβαστούπολη, την οποία υπερασπίζεται ο Ρωσικός Στρατός, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου.
- 1864: Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, που καθιερώνει το πολίτευμα της Βασιλευομένης Δημοκρατίας.
- 1907: Η εταιρεία του Γουλιέλμο Μαρκόνι αρχίζει την πρώτη εμπορική υπερατλαντική ασύρματη υπηρεσία μεταξύ του Γκλέις Μπέι, στη Νέα Σκωτία του Καναδά, και του Κλίφντεν στην Ιρλανδία.
- 1909: Καταστέλλεται κίνημα των κατώτερων αξιωματικών του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες και από τις δυο μεριές.
- 1912: Ο Ελληνικός Στρατός (IV Μεραρχία) απελευθερώνει τη Νάουσα. Ελληνικές δυνάμεις εισέρχονται στα Γρεβενά.
- 1913: Περίπου 100 νεκροί από βύθιση του πλοίου «Βολτούρνο» στη Βρετανία.
- 1914: Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ καταστρέφει κτίρια στην περιοχή της Θήβας ενώ ρωγμές παρατηρήθηκαν σε κτίρια της Αθήνας και του Πειραιά, ο απολογισμός είναι 800 άστεγοι και πόλοι τραυματίες.
- 1915: Η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα για να την παρακινήσει να εξέλθει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επικαλούμενη την ουδετερότητα της Ελλάδας, η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη θα αρνηθεί την προσφορά τρεις ημέρες αργότερα.
- 1937: Τα τρίδυμα ανιψάκια του Ντόναλντ Ντακ -Χιούι, Λιούι, Ντιούι- εμφανίζονται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ.
- 1957: Ο Γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ Καμί («Ο Ξένος») βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας.
- 1973: Ο ΟΠΕΚ αρχίζει το «εμπάργκο» πετρελαίου κατά των χωρών της Δύσης, που θεωρεί ότι βοήθησαν το Ισραήλ στον πόλεμο με τη Συρία.
- 1973: Κάνει πρεμιέρα η ταινία «Τα Καλύτερα μας Χρόνια», με την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Γεννήσεις
- 1908: Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Έλληνας ζωγράφος και συγγραφέας.
- 1912: Πάπας Ιωάννης Παύλος Α΄
- 1915: Άρθουρ Μίλερ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας. («Ο θάνατος του εμποράκου», «Οι μάγισσες του Σάλεμ», «Ψηλά από τη γέφυρα»)
- 1918: Ρίτα Χέιγουορθ, Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια
- 1920: Μοντγκόμερι Κλιφτ, Αμερικανός ηθοποιός
- 1933: Γουίλιαμ Άντερς, Αμερικανός αστροναύτης
- 1979: Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Έλληνας ολυμπιονίκης του ταε-κβο-ντο (2004, 2008).
Θάνατοι
- 1849: Φρεντερίκ Σοπέν, Γαλλοπολωνός συνθέτης και πιανίστας.
- 1920: Τζον Ριντ, Αμερικανός δημοσιογράφος, που έγραψε το χρονικό της Οκτωβριανής Επανάστασης με τίτλο «Οι 10 μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο». (Γεν. 22/10/1887)
- 1960: Ανδρέας Μπιράκης, Έλληνας πολιτικός
- 1973: Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν, Αυστριακή συγγραφέας
- 1981: Λίνα Τσαλδάρη, Ελληνίδα πολιτικός
- 1983: Ραϋμόν Αρόν, Γάλλος φιλόσοφος
- 1989: Διονύσιος Καρρέρ, Έλληνας πολιτικός
- 1992: Ορέστης Λάσκος, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος
- 1993: Κρις Όλιβα, Αμερικανός κιθαρίστας (Savatage)
- 1994: Κάκια Μένδρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια