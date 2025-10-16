Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αποφάσισε απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ανήλικους κάτω των 13 ετών

Enikos Newsroom

διεθνή

παιδί διαδίκτυο

Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους κάτω των 13 ετών αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία σήμερα η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου.

Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν-Η λοίμωξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Συνάντηση Πιερρακάκη με Τούρκο ΥΠΟΙΚ – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τα βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Ακτοπλοΐα

Apple: Έτοιμη να ανακοινώσει το νέο MacBook με τσιπ M5 – «Κάτι δυνατό έρχεται»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:40 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια

Ένας δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti σκοτώθηκε κατά την επιδρομή ου...
23:21 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η ιστορική συμφωνία του Τραμπ δεν αρκεί για «την αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής» – Η πολυπλοκότητα του αφοπλισμού της Χαμάς και το μέλλον της λύσης των δύο κρατών

Οι αεροπορικές επιδρομές έχουν σταματήσει στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί όμηροι που επέζησαν έχουν απ...
23:09 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Συνδικαλιστής χαρακτήρισε «εταίρα του Τραμπ» τη Μελόνι – Η οργισμένη απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Θύελλα αντιδράσεων πυροδότησε ο γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρ...
22:13 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ «Η παράδοση Tomahawk στην Ουκρανία θα αποτελούσε πλήγμα για την ειρηνευτική διαδικασία»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης