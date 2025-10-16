Δημοσκόπηση MRB: Η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Τι απαντούν οι πολίτες για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

Στις 10,9 ποσοστιαίες μονάδες ανέρχεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB, που παρουσιάστηκε στο OPEN. Στο επίκεντρο της δημοσκόπησης, βρέθηκαν, επίσης, το θέμα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα και η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 21,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται στη δεύτερη θέση με 10,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,3% και στην τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας με 7,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με ποσοστό 6,6%, η Φωνή Λογικής με 4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,5% και η Νίκη με 1,3%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,2% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 23,2%.

Στην αναγωγή στο σύνολο, τα ποσοστά των κομμάτων είναι ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 28%

ΠΑΣΟΚ: 13,8%

Ελληνική Λύση: 12,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,4%

ΚΚΕ: 8,6%

Φωνή λογικής: 5,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,9%

ΜέΡΑ25: 2,7%

Νέα Αριστερά: 2%

Νίκη: 1,7%

Άλλο κόμμα: 9,3%

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, με ποσοστό 22,6% και ακολουθούν: Κυριάκος Βελόπουλος 8,1%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,4%, Νίκος Ανδρουλάκης 4,8%, Δημήτρης Κουτσούμπας 2,8%, Στέφανος Κασσελάκης 2,5%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,4%, Δημήτρης Νατσιός 1,3%, Γιάνης Βαρουφάκης 1,3%. Σωκράτης Φάμελλος 1,1%.

Για την παραίτηση Τσίπρα και τα σενάρια νέου κόμματος

Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι, με μια ελαφρά υπεροχή της θετικής άποψης, όσον αφορά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα: Θετικά αξιολογεί την κίνηση το 47,9%, αρνητικά την αξιολογεί το 36,6%.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες απαντούν: Το 73,4% δηλώνει πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 21,8% απαντά «σίγουρα» και «μάλλον θα το ψήφιζα».

Για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, το 62,5% αξιολογεί ως «αρνητικά» και «μάλλον αρνητικά» τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ενώ το 29,5% τους αξιολογεί ως «σίγουρα θετικά» και «μάλλον θετικά».

Το 24,5% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ το 71,5% απαντά «μάλλον όχι» και «σίγουρα όχι».

Σε ό,τι αφορά στην απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει στο υπουργείο Άμυνας την προστασία του μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το 56,6% την αξιολογεί αρνητικά, ενώ το 31,8% τη βρίσκει θετική.

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ερώτημα εάν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις και θα επιστραφούν τα χρήματα, το 72,3% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν θεωρεί ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, ενώ το 21,4% εκτιμά πως «σίγουρα ναι» και «μάλλον ναι».

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αν θα το ψήφιζαν, οι πολίτες απάντησαν: το 15,9% δηλώνει πως «σίγουρα» και «μάλλον» θα το ψήφιζε, ενώ το 79,6% λέει πως «μάλλον» και «σίγουρα» δεν θα τον ψήφιζε.

Σε άλλη ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό την Μαρία Καρυστιανού, το 32,2% λέει «σίγουρα» ή «μάλλον» θα το ψήφιζε και

το 56,7% «μάλλον» και «σίγουρα» δεν θα το ψήφιζε.