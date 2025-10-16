Άννα Κουρή: «Δεν θέλαμε να είναι ένας τυπικός γάμος – Πήγαμε στην εκκλησία όλοι μαζί περπατώντας»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Κουρή

Καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν την Πέμπτη (16/10) η Άννα Κουρή. Μπαίνοντας στο πλατό η ηθοποιός, ακούστηκε το τραγούδι «Ain’t No Mountain High Enough», το οποίο τις ξύπνησε μνήμες, καθώς αυτό το κομμάτι έπαιζε στον γάμο της, πριν από είκοσι χρόνια. Μάλιστα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις περιέγραψε εκείνη την σημαντική μέρα της ζωής της.

«Αυτό το τραγούδι ήταν που είχαμε βάλει στον γάμο μας. Παντρευτήκαμε στην Κινέτα, σε έναν καθόλου τυπικό γάμο. Έχουμε ένα σπίτι εκεί πέρα και ήταν όλοι καλεσμένοι. Υπήρχε ένα εκκλησάκι που ήταν σε ένα άλλο σπίτι και όλοι μαζί περπατώντας πήγαμε εκεί. Και όταν γυρίσαμε από την εκκλησία με το που μπήκαμε ήταν αυτό το τραγούδι», ανέφερε αρχικά η Άννα Κουρή.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Ήμασταν δέκα χρόνια μαζί πριν παντρευτούμε. Δεν θέλαμε να είναι ένας τυπικός γάμος. Ως και το νυφικό ήταν μία φούστα μακριά, η κοιλιά έξω και μπούστο. Ρωτήσαμε τον παππά αν επιτρέπεται και μας είπε “αν δεν φοβάσαι να κρυώσεις”. Τώρα είμαστε τριάντα χρόνια περίπου μαζί».

«Θέλαμε να είναι ένα πάρτι και ήταν ένα πάρτι μέχρι τις 4 το πρωί. Μετά πήγαν άλλοι και έκαναν μπάνιο στη θάλασσα, γιατί το σπίτι είναι πάνω στη θάλασσα και το θυμούνται ακόμα και λένε ότι είναι από τους ωραιότερους γάμους που έχουν πάει. Η μαμά μου είχε φτιάξει 10 τούρτες, έκανε όλο τον στολισμό των τραπεζιών, όλα, δεν ήθελε να τα δώσουμε αλλού. Από τον χώρο ήταν 5 άτομα», πρόσθεσε η Άννα Κουρή.

