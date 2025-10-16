Κώστας Φαλελάκης: «Διαπίστωσα ότι ο μόνος που φορούσε μπαλωμένα ρούχα ήμουν εγώ, αισθάνθηκα πολύ άσχημα»

Ο Κώστας Φαλελάκης και ο Αλέξιος Κοτσώρης ήταν καλεσμένοι το πρωί της Πέμπτης (16/10) στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Οι δύο ηθοποιοί, μεταξύ άλλων μίλησαν και για τα παιδικά τους χρόνια.

Μάλιστα, ο Κώστας Φαλελάκης περιέγραψε το πώς ήταν η ζωή στο χωριό που μεγάλωσε, το οποίο δεν είχε ούτε ρεύμα, ούτε νερό, και οι κάτοικοι της περιοχής δεν ήταν σε μία καλή οικονομική κατάσταση. Ακόμα, εξομολογήθηκε το πώς ένιωσε όταν πήγε Γυμνάσιο σε μία διπλανή κωμόπολη, και συνειδητοποίησε ότι στο σχολείο του ήταν το μόνο παιδί με μπαλωμένα ρούχα.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Φαλελάκης ανέφερε πως: «Έχω μεγαλώσει σε μια απομονωμένη περιοχή, τελείως. Γεννήθηκα σε ένα χωριό που λέγεται Ραβδούχας, που είναι στον κόλπο της Κισσάμου απέναντι από το Καστέλι. Εκεί δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε νερό. Το νερό το φέρναμε από την πηγή σε πιθάρια.

Φυσικά και τα θυμάμαι όλα αυτά και δεν μου άρεσε καθόλου όταν ήρθε τελικά το ρεύμα, γιατί το κοίταζες και έβλεπες μετά αστράκια. Ήταν σαν να ζούσαμε σε έναν περασμένο αιώνα, αλλά δεν με πείραζε γιατί δεν ήξερα τι υπάρχει έπειτα από αυτό. Μια κοινωνία που ζει σε ένα τέτοιο χωριό είναι πολύ ευτυχισμένη, αν δεν έχει επιρροές απ’ έξω».

Επιπλέον, ο ηθοποιός είπε στη συνέντευξή του ότι: «Γιατί εκεί μπήκε το δηλητήριο. Όταν πήγα στο Γυμνάσιο, που πήγα στη διπλανή κωμόπολη, στο Κολυμβάρι, που τα είχε όλα, ρεύμα, αυτοκίνητα και δρόμους, κατάλαβα πόσο φτωχοί ήμασταν εμείς. Όχι μόνο εγώ προσωπικά και η οικογένειά μου, αλλά όλοι στο χωριό!

Διαπίστωσα ότι ο μόνος που φορούσε μπαλωμένα ρούχα ήμουν εγώ. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα, πήγα και είπα στους γονείς μου να μου πάρουν ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο, αλλιώς δεν θα πήγαινα ξανά σχολείο».