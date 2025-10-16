Γιάννης Τσορτέκης: «Δεν αμειβόμουν πάντα από το θέατρο – Ήθελα να εμπλέκομαι με αυτό με την άνεση του ανθρώπου που τα έχει όλα λυμένα»

Ο Γιάννης Τσορτέκης ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης (16/10) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, τον οποίο οι τηλεθεατές έχουν την τύχη να παρακολουθούν στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», μίλησε και για τις περιόδους που δεν αμειβόταν από το θέατρο, και αναφέρθηκε στην αγάπη που έχει για την συγκεκριμένη τέχνη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιάννης Τσορτέκης εξομολογήθηκε πως: «Δεν δυσκολεύτηκα οικονομικά επειδή πάντοτε δούλευα, απλώς υπήρχαν περίοδοι που δεν αμειβόμουν από το θέατρο. Οπότε το θέατρο, δεν μιλάω για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ήταν εξ αρχής σαν κάτι το οποίο είχα επιλέξει ότι ήθελα να εμπλέκομαι με αυτό με την άνεση του ανθρώπου που τα έχει όλα λυμένα!».

«Πίστευα και πιστεύω ότι η τέχνη, το αποτέλεσμα της τέχνης από τον καλλιτέχνη δηλαδή, ανεξάρτητα με το αν θα πρέπει να αμειφθεί για το έργο που παράγει ο καλλιτέχνης, αυτό είναι δεδομένο… Αλλά αυτό το έργο δεν αμείβεται. Πάνω σε αυτή την βάση ήταν η θεώρησή μου για τα πράγματα. Επειδή ακριβώς δεν ήμουν ο μόνος που δεν πληρωνόμουν, ήταν άπειροι φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές μου μέσα στα χρόνια, οι οποίοι δεν πληρώνονταν, νομίζω ότι μας αγαπούσε και αυτό το πράγμα», συνέχισε.

Ακόμα, ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε ότι: «Ήταν ένα αλισβερίσι και από τις δυο πλευρές. Δηλαδή και εγώ το αγαπούσα πολύ, αλλά με αγαπούσε κι αυτό, και έρχονταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να έρθει κάθε στιγμή. Οπότε αυτό συντηρούσε την επιθυμία και την σχέση!».