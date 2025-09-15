Γιάννης Τσορτέκης: «Δεν ξέρω κατά πόσο επιλέγει κάποιος κάτι ή επιλέγεται από κάτι»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Τσορτέκης
Φωτογραφία: pallastheater/Instagram

Μια διαφορετική, πιο προσωπική ματιά στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την τέχνη, τις συνεργασίες και τις επαγγελματικές επιλογές μοιράστηκε ο Γιάννης Τσορτέκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία και τη δημοσιογράφο Κυριακή Τσολάκη.

Γιάννης Τσορτέκης για την προσωπική του ζωή: «Τα νούμερα γράφουν μόνο για να κάνουν νούμερα – Μου είναι παντελώς αδιάφορο»

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από δυνατές παρουσίες στη μικρή οθόνη και το θέατρο, μίλησε με ειλικρίνεια για το πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της συγκυρίας στις συνεργασίες, αλλά και για τη βαθύτερη λειτουργία της τέχνης στην καθημερινότητα του ανθρώπου.

Χωρίς να ωραιοποιεί τις δυσκολίες του επαγγέλματος, ο ίδιος εξηγεί πως κάθε συνεργασία είναι ένα στοίχημα, στο οποίο σημαντικό ρόλο παίζουν η χημεία, η συγκυρία και – τελικά – η τύχη.

«Ο τρόπος που κάποιες συνεργασίες συμβαίνουν και κάποιες άλλες όχι, είναι θέμα τύχης και συγκυρίας. Δεν ευτυχούν όλες. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή που να σε διασφαλίζει. Παίζει ρόλο και το ένστικτο του ανθρώπου, αλλά κυρίως ο τρόπος που καθένας μπαίνει μέσα σε μία συνεργασία, η επιθυμία με την οποία τροφοδοτεί τα πράγματα. Αυτό επιστρέφεται, οπότε είναι κάτι που δουλεύεται από κοινού με τους ομότεχνους. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο επιλέγει κάποιος κάτι ή επιλέγεται από κάτι. Πολλές φορές ακολουθούμε κάτι που πρέπει να γίνει και όχι που μπορεί να είναι σφοδρή επιθυμία. Οπότε κάπως έτσι μάλλον γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας με ειλικρίνεια για τον ρόλο της τέχνης στην κοινωνία, ο Γιάννης Τσορτέκης επισημαίνει πως δεν περιορίζεται μόνο στη διασκέδαση, αλλά έχει και έναν βαθύτερο, σχεδόν υπαρξιακό χαρακτήρα.

«Η τέχνη πρωτίστως στοχεύει να αποφορτίσει, αλλά και να θέσει ερωτήματα προς αναζήτηση, να τροφοδοτεί με εντελώς διαφορετική πληροφορία τον πολίτη, να τον καθιστά υπεύθυνο των επιλογών του, να τον κάνει να συνειδητοποιεί πράγματα, να μπορεί να ονειρεύεται, να τον αποφορτίζει. Η τέχνη δεν είναι μόνο χαβαλές ή διασκέδαση, είναι και μία βαθύτερη σκέψη. Αυτό όμως σχετίζεται με τον τρόπο που προσδιορίζεται καθένας ξεχωριστά απέναντί της, γιατί η τέχνη είναι μία καθαρά προσωπική υπόθεση. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσλαμβάνει, μπολιάζει και προχωρά την πληροφορία της ο καθένας», είπε.

