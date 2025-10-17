Μητσοτάκης: Πρόσκληση σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου για συνάντηση για τις θαλάσσιες ζώνες – Ο ρόλος του συμπέθερου του Τραμπ

Η ιδέα για μία κοινή συνάντηση των χωρών της ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να συζητηθεί ο ορισμός θαλασσίων ζωνών επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο μετά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή είπε ότι πρόθεση της Αθήνας είναι να καλέσει τα παράκτια κράτη της ανατολικής Μεσογείου σε μία κοινή συνάντηση, «σε ένα φόρουμ, όπου θα μπορούν να εξεταστούν από κοινού όλα όσα μας απασχολούν».

«Η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονές μας, έχοντας ως πυξίδα τη νομιμότητα και ιδίως το Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από το να καθίσει στο τραπέζι και να υπερασπιστεί τις θέσεις της, πάντα με σημείο αναφοράς το Δίκαιο της Θάλασσας».

Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη δεν καταγράφεται σε ουδέτερη χρονική περίοδο, καθώς είναι σε εξέλιξη διάφορες διπλωματικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τις ΗΠΑ και τον Λευκό Οίκο.

Αυτό το σχέδιο έχει αρχίσει να διακρίνεται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο Μασάντ Μπούλος, συμπέθερος του κ. Τραμπ και διορισμένος από αυτόν ως ειδικός σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, φαίνεται να έχει αναλάβει πρωτοβουλία να φέρει κοντά τις τέσσερις βασικές χώρες με τις κύριες διαφορές στο πεδίο της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μπούλος εμφανίζεται να έχει συνομιλήσει σε διαφορετικές φάσεις με εκπροσώπους της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Λιβύης και της Αιγύπτου προκειμένου να ενθαρρύνει τις τέσσερις χώρες να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση του θέματος, η οποία βεβαίως αφορά κατά κύριο λόγο την Ελλάδα, για την Ουάσιγκτον το ζήτημα έχει σημαντική οικονομική διάσταση, καθώς εταιρείες όπως η Chevron και η ExxonMobil επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.

Η λογική αυτής της κινητοποίησης, η οποία εν ολίγοις οδηγεί στην πιθανότητα επίλυσης ή εξομάλυνσης μιας γεωπολιτικής εκκρεμότητας, ενώ παράλληλα δημιουργεί και ευκαιρία προσπορισμού οικονομικών οφελών για τις αμερικανικές εταιρείες, δεν είναι ξένη για τον Λευκό Οίκο, ειδικά στην παρούσα φάση.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον κ. Μπούλος στις 26 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία που τώρα ανακοινώνει η Αθήνα προδιαγράφει κινητικότητα το προσεχές διάστημα.

