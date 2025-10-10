Δανάη Παππά: Δεν μετανιώνω για τις σχέσεις που έχω κάνει έως τώρα

Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στη φωτογράφιση της θεατρικής παράστασης «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» και μίλησε με τους πρωταγωνιστές. Η Δανάη Παππά αναφέρθηκε στο θέμα με τον Βασίλη Μπισμπίκη αλλά και στην προσωπική της ζωή.

«Δεν μετανιώνω για τις σχέσεις που έχω κάνει έως τώρα, γιατί για κάποιον λόγο τις έκανα. Κάτι μου έδωσε ή του έδωσα. Είμαι καλά με τις επιλογές που έχω κάνει και δεν μετανιώνω για κάτι» είπε.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινα το πρόσωπο των ημερών. Ένιωσα αμήχανα και περίεργα» σχολίασε για το θέμα με τον Βασίλης Μπισμπίκη και τον κοινό τους χορό.

