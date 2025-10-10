Φοροδιαφυγή: Πώς γίνεται η αξιολόγηση των καταγγελιών των πολιτών

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών και πληροφοριακών δελτίων που φτάνουν στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), προκειμένου να εντοπίσει τις σοβαρότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής , παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Όπως αναφέρει η απόφαση της Αρχής, στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές και οι αρμοδιότητες αυτών αφορούν στην καταγραφή και στην αξιολόγηση των εκκρεμών και των νέων καταγγελιών, προκειμένου οι σοβαρότερες υποθέσεις να περάσουν στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών χωρίς καθυστέρηση.

Η πλατφόρμα Elenxis – Case Management

Αφετηρία είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Elenxis – Case Management, όπου καταχωρούνται όλα τα δελτία και μέσω αυτής επιτρέπονται τα εξής:

η πλήρης παρακολούθηση των υποθέσεων,

η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας

και η ταχύτερη επεξεργασία των πληροφοριών από τα αρμόδια στελέχη.

Κάθε καταγγελία αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων σπουδαιότητας, από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης επέμβασης», με σκοπό να προτεραιοποιηθούν οι υποθέσεις που απαιτούν ταχεία δράση.

Η συνεδρίαση

Πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας:

Συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν.

Ελέγχει αν μεταξύ των καταγγελιών υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (π.χ. τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα). Αν διαπιστωθεί τέτοιο στοιχείο, τα δελτία αυτά διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς να αξιολογηθούν ή να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Case Management του Ο.Π.Σ. Elenxis της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Οι Επιτροπές υποχρεούνται να μεριμνούν για την καταχώρηση τόσο των εκκρεμών όσο και των νέων καταγγελιών στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση ως προς τη σπουδαιότητά της, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εισηγήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων/ελεγκτών.

Η βαθμολόγηση

Ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γίνεται και η βαθμολόγηση των καταγγελιών. Το 0 σημαίνει ότι η καταγγελία δεν έχει κανέναν ενδιαφέρον, για απλού ή μικρού ενδιαφέροντος βαθμολογείται με το 1, το 2 λαμβάνει η καταγγελία με σημαντικό ενδιαφέρον. Ο βαθμός 3 μπαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πολύ σημαντικό ενδιαφέρον, ενώ το 4 συνεπάγεται άμεση- ταχεία επέμβαση. Αποδίδεται δηλαδή μόνο σε υποθέσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια ή παρέμβαση.

Με βάση τη βαθμολογία αυτή καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων που θα διεξαχθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Κάθε καταγγελία έχει επισημείωση με: την ημερομηνία αξιολόγησης, τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους και τον αύξοντα αριθμό του δελτίου κατά τη συνεδρίαση.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίασης, ο Γραμματέας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τον τόπο και την ημερομηνία συνεδρίασης, την ημερομηνία κλήσης των μελών, τους συμμετέχοντες και το πλήθος των δελτίων που αξιολογήθηκαν και τα σύνολα ανά βαθμό αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θεωρείται ότι συνεδριάζει νομίμως όταν μετέχουν όλα τα μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά). Οι συνεδριάσεις διεξάγονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Μπορούν να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης στις έδρες των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2023 που λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις (από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς).