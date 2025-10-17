Ρόδος: Μαχαίρωσε 28χρονο έξω από νηπιαγωγείο και εξαφανίστηκε

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συλλήψεις-Αττική

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10) στη Ρόδο όταν ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση για επεισόδιο μεταξύ ατόμων έξω από το 21ο νηπιαγωγείο.

Η κατάσταση εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή με τη χρήση μαχαιριού, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 28χρονου ημεδαπού. Ο δράστης, άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, διέφυγε από το σημείο πριν την άφιξη των αστυνομικών και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, περί ώρα 01.50 το κέντρο της Άμεσης Δράσης Ρόδου έλαβε σήμα για έντονο επεισόδιο στην οδό Βεργίνας, κοντά στις εργατικές κατοικίες και συγκεκριμένα έξω από το 21ο Νηπιαγωγείο. Περιπολικό της υπηρεσίας έσπευσε στο σημείο και εντόπισε ίχνη συμπλοκής, με πολίτες να αναφέρουν ότι λίγα λεπτά νωρίτερα άνδρας είχε τραυματίσει με μαχαίρι άλλον άνδρα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, ο δράστης, πλησίασε τον 28χρονο ημεδαπό και, ύστερα από φραστική αντιπαράθεση, τον απείλησε με μαχαίρι. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, του προκάλεσε σωματικές βλάβες σε καίρια σημεία του σώματος με λεπίδα που κρατούσε. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν προλάβει να φτάσει η αστυνομία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν ξαφνική και αιφνιδιαστική.

Ο τραυματισμένος άνδρας, 28 ετών, κάτοικος Ρόδου, μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και, αφού αντιμετώπισαν τα τραύματά του, του έδωσαν εξιτήριο περίπου στις 03.00 της ίδιας νύχτας.

Κατά την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι – λεπίδα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Το όπλο παραδόθηκε για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση του παθόντος, ώστε να τεκμηριωθεί πλήρως η φύση και η έκταση των τραυμάτων του, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους και περαστικούς που ενδέχεται να είδαν τη συμπλοκή ή να γνωρίζουν τον δράστη.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση και να εξακριβωθούν τα πλήρη στοιχεία του δράστη. Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι υπήρξε προσωπική διαφορά μεταξύ των δύο ανδρών, χωρίς να αποκλείεται καμία εκδοχή ως προς το κίνητρο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news στον ΕΟΔΥ

Καούρα: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου του οισοφάγου – Με ποιες άλλες παθήσεις συνδέεται

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε ATM

4 SOS για τα τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Πώς οι επιτιθέμενοι παρακάμπτουν τα συγχρονισμένα passkeys

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία φώκια σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:24 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν βρίσκετε ραντεβού – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Δυσεύρετα είναι τα ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας, ειδικά στην Αττική.  Μέχρι και τις 12 ...
08:55 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αφίδνες: Και τρίτος νεκρός στο τροχαίο κοντά στα διόδια – Στο ΚΑΤ οι τραυματίες από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά είναι ο απολογισμός του τροχαίο...
08:43 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κέρκυρα: Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα – Μήνυμα από το 112 λόγω του πυκνού καπνού

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) σε επιχείρηση με κατεψυγμένα, στην Κέρκυρα, σημα...
08:39 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κίνηση: «Κόλαση» στον Κηφισό λόγω τροχαίων, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/10) στους δρόμους της Αττικής...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης