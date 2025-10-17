Τηλεθέαση (16/10): Σκληρή «μονομαχία» στην prime time – Ποια σειρά κέρδισε

Την Πέμπτη (16/10) η τηλεθέαση έφερε «μάχη» στην prime time ζώνη. Δείτε τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Άγιος Έρωτας  19,3
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 18,5
  • ALPHA – Να με λες μαμά  18,3
  • MEGA -Η γη της Ελιάς  16,3
  • ANT1 – Grand Hotel  14,9
  • MEGA – Hotel Elvira  11
  • STAR – Ξένη ταινία – Retribution  8,5
  • SKAI-  Ξένη ταινία – Η κληρονομιά του Μπορν  8,5
  • STAR -First Dates  8,4
  • SKAI-  The Wall E 7,5
  • OPEN-La promesa  3,9
  • OPEN-Ξένη ταινία – Δικός σου για πάντα  2,9
    LATE NIGHT
  • ALPHA – Αυτοψία  17
  • STAR – Ξένη ταινία – Blood Work  10,4
  • MEGA – Mega Stories  8,9
  • SKAI-  Ξένη ταινία – Deep Water 7,8
  • ANT1 – Πρόσωπο με πρόσωπο  7,4
  • OPEN-  Κοινωνία Άνω Κάτω 5,5

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Να με λες μαμά 14,9
  • MEGA – Hotel Elvira 14,6
  • ALPHA -Άγιος Έρωτας 12,1
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 11,0
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 10,5
  • STAR – First Dates 10,3
  • ANT1 – Grand Hotel 9,6
  • STAR – Ξένη ταινία – Retribution 9
  • SKAI-  Ξένη ταινία – Η κληρονομιά του Μπορν 8,6
  • SKAI-  The Wall E 8,2
  • OPEN- Ξένη ταινία – Δικός σου για πάντα 3
  • OPEN- La promesa 2,1
    LATE NIGHT
  • ALPHA – Αυτοψία 17,7
  • STAR – Ξένη ταινία – Blood Work 10,1
  • SKAI-  Ξένη ταινία – Deep Water 7,3
  • MEGA – Mega Stories 5,8
  • ANT1 – Πρόσωπο με πρόσωπο 5,4
  • OPEN-Κοινωνία Άνω Κάτω 2,4

