Τηλεθέαση (16/10): Σκληρή «μονομαχία» στην prime time – Ποια σειρά κέρδισε

Την Πέμπτη (16/10) η τηλεθέαση έφερε «μάχη» στην prime time ζώνη. Δείτε τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 19,3
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 18,5
- ALPHA – Να με λες μαμά 18,3
- MEGA -Η γη της Ελιάς 16,3
- ANT1 – Grand Hotel 14,9
- MEGA – Hotel Elvira 11
- STAR – Ξένη ταινία – Retribution 8,5
- SKAI- Ξένη ταινία – Η κληρονομιά του Μπορν 8,5
- STAR -First Dates 8,4
- SKAI- The Wall E 7,5
- OPEN-La promesa 3,9
- OPEN-Ξένη ταινία – Δικός σου για πάντα 2,9
LATE NIGHT
- ALPHA – Αυτοψία 17
- STAR – Ξένη ταινία – Blood Work 10,4
- MEGA – Mega Stories 8,9
- SKAI- Ξένη ταινία – Deep Water 7,8
- ANT1 – Πρόσωπο με πρόσωπο 7,4
- OPEN- Κοινωνία Άνω Κάτω 5,5
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Να με λες μαμά 14,9
- MEGA – Hotel Elvira 14,6
- ALPHA -Άγιος Έρωτας 12,1
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 11,0
- MEGA – Η γη της Ελιάς 10,5
- STAR – First Dates 10,3
- ANT1 – Grand Hotel 9,6
- STAR – Ξένη ταινία – Retribution 9
- SKAI- Ξένη ταινία – Η κληρονομιά του Μπορν 8,6
- SKAI- The Wall E 8,2
- OPEN- Ξένη ταινία – Δικός σου για πάντα 3
- OPEN- La promesa 2,1
LATE NIGHT
- ALPHA – Αυτοψία 17,7
- STAR – Ξένη ταινία – Blood Work 10,1
- SKAI- Ξένη ταινία – Deep Water 7,3
- MEGA – Mega Stories 5,8
- ANT1 – Πρόσωπο με πρόσωπο 5,4
- OPEN-Κοινωνία Άνω Κάτω 2,4