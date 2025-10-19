Γαλλία: Ένοπλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Οι πρώτες πληροφορίες

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση πως στην καρδιά του Παρισιού έγινε ληστεία. Συγκεκριμένα το πρωί της Κυριακής (19/10) ένοπλοι μπήκαν στο Μουσείο του Λούβρου.

Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι στο X. Επικοινωνώντας με το AFP, οι συνεργάτες της διευκρίνισαν ότι ένας ή περισσότεροι εγκληματίες είχαν εισέλθει στο μουσείο, αλλά δεν είναι σαφές αν εκλάπησαν αντικειμένα τέχνης.

Το μουσείο έκλεισε αμέσως τις πόρτες του, σύμφωνα με μήνυμα που δημοσίευσε το μουσείο στο X.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη μετά την άφιξη των πρώτων επισκεπτών σε άγνωστη ακόμη ώρα. Οι αρχές έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή στο χώρο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να μην εισέλθουν στο μουσείο.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Το Λούβρο, παγκόσμιο σύμβολο του γαλλικού πολιτισμού και ένας από τους πιο αυστηρά φυλασσόμενους χώρους της πρωτεύουσας, είναι εντελώς κλειστό για το κοινό για την ημέρα.

Σύμφωνα με μάρτυρες που βρέθηκαν επί τόπου, οι δράστες ενδέχεται να χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να έχουν πρόσβαση στον πρώτο όροφο του μουσείου. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της ληστείας και η πιθανή εξαφάνιση τυχόν πολύτιμων έργων ή αντικειμένων.