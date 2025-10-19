Νίνο: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τη Ζόζεφιν – «Επανασύνδεση; Αν κοπεί ένα καλώδιο ξέρω να το φτιάξω»

«Δεν διαβάζω αυτά που γράφονται για μένα στο ίντερνετ» δήλωσε ο Νίνο στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Τελευταία φορά που έκανα google το όνομά μου, με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει να μπω να δω τι γράφουν. Μπήκα και είδα κάτι τρομερό. Για οχτώ μήνες το 2007 έλεγαν ότι έχω φύγει από τη ζωή. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα από ό,τι γράφεται τις τελευταίες ημέρες» απάντησε ο Νίνο.

Τότε η δημοσιογράφος βρήκε την ευκαιρία να τον ρωτήσει πώς είναι στην προσωπική του ζωή με τον ίδιο να αποφεύγει την ερώτηση λέγοντας, «Πώς με κόβεις; Δυνατά;» και όταν εκείνη επέμεινε, ο Νίνο προσπάθησε να στρέψει την κουβέντα αλλού λέγοντας, «Έχω πολλά λουλούδια φέτος. Είναι πάρα πολλά τα λουλούδια φέτος».

Τότε, η δημοσιογράφος τον ρώτησε ευθέως αν ισχύει η επανασύνδεση με τη Ζόζεφιν, με τον ίδιο να αποφεύγει την απάντηση λέγοντας, «Επανασύνδεση; Όταν κοπεί ένα καλώδιο; Όταν κοπεί ένα καλώδιο και χρειάζεται να το ενώσεις, ξέρω να το κάνω αυτό. Με μονωτική, βάζεις κόκκινο-μπλε, τα ενώνεις και ξαναλειτουργεί η τηλεόραση».