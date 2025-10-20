ΕΝΦΙΑ: Ποιοι και πόσοι φορολογούμενοι θα δουν μικρότερο εκκαθαριστικό το 2026 – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ελαφρύτερο λογαριασμό ΕΝΦΙΑ θα λάβουν το 2026 περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) αλλά και όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης οι οποίες ενσωματώθηκαν στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο μειώνουν το συνολικό λογαριασμό του φόρου κατά 150 εκατ. ευρώ τη διετία 2026- 2027.

Η βασική αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς αφορά σε όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Για τους φορολογούμενους αυτούς ο φόρος θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027.

Η μείωση αφορά σε αποκλειστικά στα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επί της κύριας κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή του 50% του φόρου μόνο για την κύρια κατοικία τους και εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Στην περίπτωση που κατέχουν και άλλα ακίνητα όπως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα και αγροτεμάχια ή η κύρια κατοικία υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί χωρίς την έκπτωση 50%.

Το μέτρο καλύπτει συνολικά 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2.156.631 κατοίκους, σε σύνολο 13.586 οικισμών που υπάρχουν στη χώρα μας, τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική. Ουσιαστικά, οι δικαιούχοι της έκπτωσης αυτής είναι πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι, μόνιμοι κάτοικοι των συγκεκριμένων οικισμών.

Μεγαλύτερη ελάφρυνση

Η έκπτωση θα ξεπεράσει το 50% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές (η επιπλέον έκπτωση φτάνει το 20%). Ενώ, όσοι έχουν δηλώσει χαμηλά εισοδήματα δικαιούνται την έκπτωση 50% επί του συνολικού ΕΝΦΙΑ.

Περίπου 900.000 φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση έως 50% ή ακόμα και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ενώ από την πληρωμή του φόρου απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ θα φτάσει σε πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων στις αρχές Μαρτίου 2026 για να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν, σύμφωνα με το ERTNews, ότι θα πληρώσουν το ίδιο ποσό που κατέβαλαν φέτος. Όσοι εντός του 2025 απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα θα δουν τον λογαριασμό αυξημένο ή θα κληθούν να πληρώσουν για πρώτη φορά ΕΝΦΙΑ ενώ περίπου 400.000 ιδιοκτήτες θα κερδίσουν έκπτωση 10% έως 20% στο φόρο για τις κατοικίες τους οι οποίες είναι ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Πριν εκδοθεί ο νέος λογαριασμός και συγκεκριμένα έως 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας προχωρώντας σε διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές στα στοιχεία των ακινήτων που αποτυπώνονται στο Ε9.

Περιουσία 778 δισ. ευρώ

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2025 που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η αξία της περιουσίας των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 6 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο, με το συνολικό μέγεθος να αγγίζει τα 778 δισ. ευρώ.

Η αύξηση της αξίας προέκυψε κυρίως από την οικοδομική δραστηριότητα, καθώς οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων παρέμειναν αμετάβλητες την περασμένη χρονιά.

Στην περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων. Η συνολική αντικειμενική αξία της ανέρχεται 410,97 δισ. ευρώ.