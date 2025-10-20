Οι αθλητικές μεταδόσεις 20/10/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/10/2025):

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 2025 Βασιλεία

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2025 Βιέννη

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλα – Πανερυθραϊκός Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρσίγιακα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Κρεμόνα Lega Basket Serie A

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2025 Βιέννη (Κυρίως Ταμπλό)

21:30 Novasports Start Κάδιθ – Μπούργος LaLiga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βαλένθια La Liga