Οι αθλητικές μεταδόσεις 20/10/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/10/2025):
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 2025 Βασιλεία
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2025 Βιέννη
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλα – Πανερυθραϊκός Elite League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρσίγιακα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Κρεμόνα Lega Basket Serie A
21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2025 Βιέννη (Κυρίως Ταμπλό)
21:30 Novasports Start Κάδιθ – Μπούργος LaLiga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ Premier League
22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βαλένθια La Liga