Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Αν μου έδιναν εκπομπή στην ΕΡΤ και έκανα 2% τηλεθέαση θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου»

O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου, το πρωινό της Κυριακής (19/10), στο MEGA.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει γιατί έφυγε από το Πρωινό: Ήταν επιλογή μου να μην βγαίνω για το θέμα του Μαζωνάκη

Μεταξύ άλλων, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός κλήθηκε να σχολιάσει τόσο όσους μίλησαν για την πρόσφατη αποχώρηση του από το Πρωινό του ΑΝΤ1 όσο και τα πολυσυζητημένα πια νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δήλωσε αρχικά πως «με συγκίνησαν άνθρωποι του χώρου που μίλησαν μ’ αυτή την ευκαιρία με τα καλύτερα λόγια. Μου έκανε εντύπωση που βγήκε ένα κοριτσάκι, μια influencer που έγινε γνωστή επειδή κάνει με επιτυχία τη “Μαρία την άσχημη” και με κορόιδευε σε ένα βίντεο. Βλέποντας αυτό το κοριτσάκι, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν… αυτός που κοροϊδεύεις, έχει δουλέψει τόσο πολύ από τα 15 ταυτόχρονα με το σχολείο. Για να δουλέψει δηλαδή όσο έχω δουλέψει εγώ, πρέπει να ζήσει τρεις ζωές».

«Καταλαβαίνω τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα που έχει ο κρατικός τηλεοπτικός φορέας. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για σημαντικές εκπομπές, όπως είναι το “Φάσμα” και η “Κεραία”. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για το ΕΡΤnews, που είναι εξαιρετικό. Ό,τι έχω πει, το έχω πει για τις κινήσεις που αφορούν εμπορικό προϊόν από την ΕΡΤ».

«Μου φαίνεται παλιακή η λογική του “εμείς είμαστε ΕΡΤ, είμαστε καθεστώς, δεν μας κρίνουν τα νούμερα”. Όχι, σε κρίνουν τα νούμερα γιατί ο κόσμος σε πληρώνει υποχρεωτικά. Αν χωνόμουν με κάποιο μέσο στην ΕΡΤ, μου έδιναν εκπομπή και έκανα 2%, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου, θα ντρεπόμουν», πρόσθεσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

