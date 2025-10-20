Χονγκ Κονγκ: Εμπορευματικό αεροσκάφος εξετράπη από τον διάδρομο και προσέκρουσε σε όχημα – Αγνοείται ένα άτομο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν εμπορευματικό αεροσκάφος, κατά τη διαδικασία προσγείωσης, συγκρούστηκε με όχημα εδάφους και εξετράπη από τον διάδρομο, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post, που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου, ενώ ένα άτομο φέρεται να αγνοείται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Συνταξιοδότηση: 3 χρόνια αργότερα η αύξηση ορίων ηλικίας – Ποιοι ασφαλισμένοι θα επηρεαστούν

Samsung Internet: Ο Android browser για τον οποίο δεν μιλάει κανείς – Και όμως κερδίζει τους άλλους γίγαντες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: 45 οι νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις – Επανέρχεται η εκεχειρία λένε οι IDF

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη...
00:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι στη Σαναά

Ο εκπρόσωπος της Unicef στην Υεμένη, ο Βρετανός Πίτερ Χόκινς, περιλαμβάνεται στους 20 υπαλλήλο...
22:50 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Τι ερευνούν οι αρχές της Γαλλίας για την κινηματογραφική ληστεία – Αυτά είναι τα 8 κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» που άρπαξαν οι δράστες

Με το σταγονόμετρο βγαίνουν στην δημοσιότητα οι πληροφορίες για την κινηματογραφική ληστεία πο...
21:52 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Financial Times: Ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας – Του είπε ότι ο Πούτιν απειλεί να καταστρέψει την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης