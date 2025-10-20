Χονγκ Κονγκ: Εμπορευματικό αεροσκάφος εξετράπη από τον διάδρομο και προσέκρουσε σε όχημα – Αγνοείται ένα άτομο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν εμπορευματικό αεροσκάφος, κατά τη διαδικασία προσγείωσης, συγκρούστηκε με όχημα εδάφους και εξετράπη από τον διάδρομο, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post, που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

JUST IN: Emirates cargo plane goes off the runway, hits ground vehicle and tumbles into the sea at Hong Kong International Airport. 2 people missing pic.twitter.com/HDqAF8jVy0 — BNO News Live (@BNODesk) October 19, 2025

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου, ενώ ένα άτομο φέρεται να αγνοείται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Πηγή: Reuters