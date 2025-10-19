Γεραπετρίτης: «Νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της ΓΣ του ΣΑ του ΟΗΕ η επικράτηση του Ερχιουμάν»

Γεραπετρίτης: «Νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της ΓΣ του ΣΑ του ΟΗΕ η επικράτηση του Ερχιουμάν»

«Νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», χαρακτήρισε σε δήλωση του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμά της – Πολιτικός μηδενισμός από την αντιπολίτευση

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα μας προσβλέπει στην από κοινού εργασία των χωρών στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, και σημείωσε ότι η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης, γιατί όπως επισήμανε «οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο σκηνικό».

Συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε:

«Η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανένωση που θα εγγυάται την ειρήνη και ευημερία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε από κοινού για το επόμενο βήμα στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση. Οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο διεθνές σκηνικό.

Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας».

14:49 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

