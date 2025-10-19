Εφιάλτες και διατροφή: Πώς τα γαλακτοκομικά προϊόντα επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου σας, σύμφωνα με ειδικούς

Έχετε ξυπνήσει ποτέ από εφιάλτη με τον προβληματισμό εάν η αιτία ήταν κάτι που φάγατε το βράδυ; Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι υπάρχει μια παράξενη αλλά ενδιαφέρουσα σύνδεση ανάμεσα στη διατροφή, τον ύπνο και τα όνειρά μας και ειδικά με τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη δυσανεξία στη λακτόζη. Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε έναν ποιοτικό ύπνο.

Μήπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα προκαλούν εφιάλτες; Η παράξενη σύνδεση που ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Μια μεγάλη μελέτη σε φοιτητές αποκαλύπτει μια περίεργη σύνδεση ανάμεσα στη δυσανεξία στη λακτόζη ή σε άλλες τροφικές ευαισθησίες και στην εμφάνιση άσχημων ονείρων και κακής ποιότητας ύπνου. Μήπως τελικά επηρεάζει και η διατροφή μας τα όνειρα και τον ύπνο μας;

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ ανέλυσαν τις απαντήσεις 1082 φοιτητών σχετικά με τον ύπνο, τα όνειρα, τις διατροφικές συνήθειες και γνωστές τροφικές ευαισθησίες τους. Στόχος τους ήταν να εξετάσουν τρία βασικά ενδεχόμενα:

Μήπως ορισμένα τρόφιμα επηρεάζουν άμεσα το περιεχόμενο των ονείρων.

Μήπως τα γαστρεντερικά συμπτώματα που προκαλούνται από συγκεκριμένες τροφές επηρεάζουν τον ύπνο.

Μήπως οι κακές διατροφικές συνήθειες επιδεινώνουν τον ύπνο, επηρεάζοντας έμμεσα και τα όνειρα.

Περίπου το 40% των συμμετεχόντων πίστευαν ότι ορισμένες τροφές επηρεάζουν τον ύπνο τους. Ένα μικρότερο ποσοστό, 5,5%, δήλωσε ότι κάποιες τροφές επηρεάζουν και τα όνειρά τους.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες “ένοχες” τροφές για κακό ύπνο ή εφιάλτες ήταν:

Γλυκά και επιδόρπια

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Το ενδιαφέρον με τα γαλακτοκομικά ήταν ότι υπήρξε σαφής σύνδεση με τη δυσανεξία στη λακτόζη. Οι φοιτητές που είχαν δυσανεξία στη λακτόζη ανέφεραν χειρότερο ύπνο και υψηλότερη συχνότητα εφιαλτών. Τα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως φούσκωμα, κράμπες και αέρια κατά τη διάρκεια της νύχτας φάνηκε να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Tore Nielsen, σχολίασε: «Η σοβαρότητα σε ό,τι αφορά τους εφιάλτες συνδέεται ξεκάθαρα με τη δυσανεξία στη λακτόζη και άλλες τροφικές αλλεργίες. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η αλλαγή διατροφικών συνηθειών σε άτομα με ευαισθησίες θα μπορούσε να μειώσει τους εφιάλτες και ίσως αυτό εξηγεί γιατί πολλοί κατηγορούν τα γαλακτοκομικά για τα άσχημα όνειρα».

Η σημασία του χρόνου κατανάλωσης των τροφίμων το βράδυ

Η κατανάλωση φαγητού κοντά στην ώρα του ύπνου φάνηκε επίσης να σχετίζεται με πιο αρνητικά όνειρα και περισσότερους εφιάλτες.

Περισσότερη τροφή το βράδυ → Περισσότερη γαστρεντερική ενόχληση

Μικρότερη σύνδεση με τα φυσικά σήματα πείνας και κορεσμού → Κακή ποιότητα ύπνου

Από την άλλη πλευρά, πιο υγιεινά πρότυπα διατροφής, όπως λιγότερο βραδινό φαγητό και επιλογή τροφίμων που ταιριάζουν στις ανάγκες του σώματος, συνδέθηκαν με καλύτερη ανάμνηση ονείρων χωρίς αρνητικά συναισθήματα.

Τι σημαίνει αυτό για όσους αθλούνται το βράδυ

Πολλοί αθλητές ή εργαζόμενοι καταναλώνουν τροφή αποκατάστασης αργά το απόγευμα ή το βράδυ, ειδικά μετά από προπόνηση ή επιστροφή από δουλειά. Εάν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, ένα ρόφημα πρωτεΐνης με ορό γάλακτος ή ένα μπολ γιαούρτι στις 21:30 μπορεί να αποβεί διπλά επιβαρυντικό:

Στομαχικές ενοχλήσεις που διακόπτουν τον ύπνο

Υψηλότερη πιθανότητα για εφιάλτες

Μειωμένη αποκατάσταση και απόδοση την επόμενη μέρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη έγινε σε φοιτητικό πληθυσμό και βασίστηκε σε αυτοαναφορές — δηλαδή δεν αποδεικνύεται αιτιότητα. «Χρειάζεται να μελετήσουμε άτομα διαφορετικών ηλικιών, τρόπου ζωής και διατροφικών συνηθειών για να επιβεβαιώσουμε αν τα αποτελέσματα ισχύουν στον γενικό πληθυσμό», δήλωσε ο Nielsen.

Απλές συμβουλές για καλύτερο ύπνο και πιο ήρεμα όνειρα

Καταναλώστε τα γεύματά σας νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Φροντίστε να ολοκληρώνετε το κυρίως γεύμα σας 2–3 ώρες πριν από τον ύπνο.

Εάν έχετε πρόβλημα με τα γαλακτοκομικά δοκιμάστε γάλα χωρίς λακτόζη ή φυτικές εναλλακτικές πρωτεΐνης.

Αποφύγετε γλυκά και καυτερά φαγητά το βράδυ. Κατανάλωσέ τα νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Ακούστε τα σημάδια πείνας που στέλνει το σώμα σας. Μην παραλείπετε γεύματα μέσα στην ημέρα για να αποφύγεις υπερφαγία το βράδυ.

Κρατήστε ημερολόγιο ύπνου. Καταγράψτε τι τρώτε, πώς κοιμάστε και τι όνειρα έχετε για μια εβδομάδα. Θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τι φταίει.

Εάν παλεύετε με τον κακό ύπνο ή τους εφιάλτες, ίσως η λύση να είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζετε: προσέξτε τι τρώτε και πότε το τρώτε. Τα γαλακτοκομικά μπορούν να γίνουν “φίλος ή εχθρός” σας ανάλογα με τον τρόπο που αντιδρά το σώμα σας.