Γάζα: «Σε ισχύ ξανά η εκεχειρία μετά την παραβίασή της από τη Χαμάς» λέει το Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ σε δήλωσή του αναφέρει ότι «επαναφέρει την εφαρμογή» της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την «παραβίασή της από τη Χαμάς». Προσθέτει ότι η απόφασή του να «επαναφέρει» την εκεχειρία ελήφθη «σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας».

«Θα συνεχίσουμε να τηρούμε τη συμφωνία εκεχειρίας και θα ανταποκρινόμααστε με αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε παραβίασή της» τονίζει το Ισραήλ

Αυτό φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος των επιθέσεων στην περιοχή, οι οποίες, σύμφωνα με το Ισραήλ, πραγματοποιήθηκαν ως αντίδραση σε προηγούμενες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του σήμερα, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες.

Η κυβέρνηση αποφάσισε επίσης να κλείσει τα σύνορα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.