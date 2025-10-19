Αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας στη Γάζα: Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στην Ράφα – «Δείξτε αυτοσυγκράτηση, απαντήστε αναλογικά» λένε οι ΗΠΑ

Photo: AP

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ΗΠΑ προτρέπουν το Ισραήλ να δείξει αυτοσυγκράτηση

Σύμφωνα με το Axios, η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ για τις πρόσφατες επιθέσεις της.

Οι ειδικοί διαπραγματευτές του Τραμπ για τη Γάζα, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό υπουργό στρατηγικών υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος επίσης διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη συνέχεια, Αμερικανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν το Ισραήλ να «ανταποκριθεί αναλογικά, αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση», σύμφωνα με την Axios, η οποία επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αντί να ξαναρχίσει ο πόλεμος, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην απομόνωση της Χαμάς για τις παραβιάσεις της και στη δημιουργία μιας εναλλακτικής λύσης για τη Χαμάς στη Γάζα.

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Οι Ισραηλινοί θέλουν να δείξουν στη Χαμάς ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να καταστρέψουν τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

18:32 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Παράνομος ναρκοηγέτης» ο πρόεδρος της Κολομβίας – Απειλεί να διακόψει τις αμερικανικές επιδοτήσεις προς τη χώρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει την παροχή οικονομικής β...
18:10 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Προειδοποίηση Κατς σε Χαμάς: Θα πληρώσει μεγάλο τίμημα για κάθε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών – Οι IDF δεν αποκλείουν νέα χτυπήματα στην Γάζα 

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε σήμερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο...
17:29 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Ανακοίνωσε ότι εντόπισε και θα παραδώσει τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, τα οπο...
16:44 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: Κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να απορρίψουν την πολιτική κατευνασμού έναντι της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα τους συμμάχους του να απορρίψουν οποι...
