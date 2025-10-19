Προειδοποίηση Κατς σε Χαμάς: Θα πληρώσει μεγάλο τίμημα για κάθε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών – Οι IDF δεν αποκλείουν νέα χτυπήματα στην Γάζα 

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ Κατς
Πηγή: Flash90

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε σήμερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρμεντ λέει πως έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» για σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον αμάχων στη Γάζα

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Παράλληλα αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ δήλωσε ότι «υπάρχει ενδεχόμενο και άλλων πληγμάτων» εναντίον της Χαμάς σε απάντηση στις «παραβιάσεις», όπως τις χαρακτήρισε, της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Γάζα: Σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε από την Χαμάς ο Ερυθρός Σταυρός

Ο αξιωματικός, που ενημέρωνε τους δημοσιογράφους, επεσήμανε ότι σήμερα σημειώθηκαν τρία περιστατικά κατά τα οποία ένοπλοι της Χαμάς έβαλαν εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων πίσω από την «κίτρινη γραμμή», όπου έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, στις περιοχές της Ράφα (νότια) και της Μπέιτ Λάχια (βόρεια).

Την ίδια ώρα οι IDF επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας να αποφεύγουν να εισέρχονται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να μην πλησιάζουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων

«Μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας και την εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσαν τρομοκρατικά στοιχεία της Χαμάς σήμερα το πρωί, οι IDF θα απαντήσουν με ιδιαίτερη ισχύ εναντίον των τρομοκρατικών υποδομών και στοιχείων της Χαμάς», σημείωσε ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Οι IDF επαναλαμβάνουν την προειδοποίησή τους: για τη δική σας ασφάλεια και λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων παραμείνετε μόνο στη δυτική πλευρά της κίτρινης γραμμής», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας και οι τοπικές υγειονομικές αρχές επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά πυροβολικού.

18:41 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

