Κορωπί: Βίντεο – ντοκουμέντο από την καταδίωξη του οδηγού μηχανής που παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια – «Άξιζε όλο αυτό που έκανες;»

Βίντεο – ντοκουμέντο από την καταδίωξη, αλλά και τη στιγμή της σύλληψης του 25χρονου οδηγού μηχανής που παραβίασε 6 κόκκινα φαριά και τελικά προσέκρουσε σε τοίχο στο Κορωπί έπειτα από καταδίωξη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται αρχικά η στιγμή που ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης περνάει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια αποτυπώνονται τα τελευταία λεπτά πριν τη σύλληψη του οδηγού, όντα περικυκλωμένος από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με το STAR, ο μοτοσικλετιστής δεν σταμάτησε αρχικά σε σήμα της Αστυνομίας στη λεωφόρο Ευελπίδων στη Βάρη το βράδυ του Σαββάτου (18/10). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης έκανε ελιγμό για να τους αποφύγει και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα προς τη Βάρκιζα. Ακολουθεί κινηματογραφική καταδίωξη.

Αφού παραβίασε 6 κόκκινους σηματοδότες, ο οδηγός της μηχανής στη συμβολή των οδών Αργυρούντος και Ευελπίδων χάνει τον έλεγχο της μηχανής και πέφτει στο οδόστρωμα. Όμως, δεν πτοείται και προσπαθεί πεζός να την βάλει μπροστά.

Τελικά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στη συνέχεια έπεσε σε τοίχο όπου υπάρχουν ρολόγια της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί τον φτάνουν, τον ακινητοποποιούν και του περνάνε χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για 25χρονο άνδρα, Αιγυπτιακής καταγωγής, που συνελήφθη για διατάραξη συγκοινωνιών, για μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου και για επικίνδυνη οδήγηση.

Μάλιστα, όπως λέει το STAR, οι περίοικοι άκουσαν έναν αστυνομικό να λέει στον δράστη την ώρα της σύλληψης «καλά, άξιζε όλο αυτό που έκανες;».

Αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό, λέει:

«Ήρθε η αστυνομία εδώ και κυνηγούσε κάποιον σε μοτοσικλέτα. Σχεδόν τράκαρε εδώ και η αστυνομία τον ακινητοποίησε στο έδαφος. ήρθε μεγάλος αριθμός αστυνομικών για να τον κρατήσει κάτω. Φάνηκε να παραδίνεται και μετά από αυτό δεν κουνιόταν καθόλου.