Κορωπί: Kινηματογραφική καταδίωξη μηχανής – Συνελήφθη ο οδηγός, παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Kινηματογραφική καταδίωξη ενός οδηγού δίκυκλου έγινε τη νύχτα του Σαββάτου στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9 το βράδυ στη συμβολή στην λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου στο ύψος της οδού Αγίας Μαρίνας, ένας οδηγός μηχανής δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Η μηχανή συνολικά φέρεται να παραβίασε έξι κόκκινους σηματοδότες, ενώ στη συμβολή των οδών Αναγυρούντος και Ευελπίδων στο ύψος της Βάρης, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Τελικά στην οδό Αρτέμιδος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 26χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.