Το πλάνο για φθηνότερο «καλάθι» – Τι σχεδιάζουν σούπερ μάρκετ και προμηθευτές για να παγιωθούν οι μειώσεις στις τιμές

Η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας από τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές, μετά την παρότρυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, να μειωθούν οι τιμές σε 2.180 προϊόντα θα κρίνει και τη χρονική της διάρκεια. Μέχρι στιγμής, είναι βέβαιο ότι σχεδόν όλες οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν σε βασικά αγαθά θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εφόσον οι καταναλωτές «αγκαλιάσουν» αυτή την πρωτοβουλία οι μειώσεις θα παγιωθούν στην πλειονότητα των προϊόντων, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε μόνιμη βάση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Μάλιστα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και με νέες μειώσεις, ενώ όποια προϊόντα θα βγαίνουν από τη «λίστα» με τις χαμηλές τιμές θα αντικαθίσταται από άλλα τα οποία θα είναι εφάμιλλης ποιότητας.

Στόχος των σούπερ μάρκετ, των προμηθευτών αλλά και του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να υπάρξει μια «μόνιμη λίστα» βασικών αγαθών με μειωμένες τιμές η οποία θα μπορεί να είναι πάντα διαθέσιμη στους καταναλωτές. Για τα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, στελέχη της αγοράς που γνωρίζουν το θέμα, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει και το ανάλογο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές.

Ολοκληρώνονται τα ταμπελάκια

Στην καλύτερη αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και τα ταμπελάκια που μπαίνουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές. Σημειώνεται ότι στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών συμμετέχουν περίπου 4.000 καταστήματα που διαθέτουν οι περίπου 20 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και περίπου 70 προμηθευτές

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε 2.180 προϊόντα με μεσοσταθμική μείωση 8%, οι 1.356 κωδικοί, δηλαδή 6 στα 10 προϊόντα, είναι ιδιωτικής ετικέτας και 4 στα 19 επώνυμα. Από το σύνολο των προϊόντων 1.050 κωδικοί μειώθηκαν από 5% έως 10%, 390 προϊόντα από 10% έως 20% και 120 κωδικοί από 20% έως 30%.

Συνολικά οι μειώσουν ξεκινούν από το 2% και φθάνουν ακόμη και το 35%. Για παράδειγμα 17 κωδικοί στο αλεύρι μειώθηκαν από 5%-12% και 62 κωδικοί αλλαντικών σε ποσοστό από 2% έως 30%, 168 κωδικοί σε απορρυπαντικά-καθαριστικά από 3% έως 30%. Στα γαλακτοκομικά καταγράφονται μειώσεις σε 23 κωδικούς από 5% έως 13%, στα γιαούρτια σε 30 κωδικούς από 3% έως 13%, στα γλυκά και τις σοκολάτες σε 158 κωδικούς από 5% έως 17%, διάφορα τρόφιμα σε 226 κωδικούς από 3% έως 14%, είδη νοικοκυριού σε 591 από 3% έως 10% και ζυμαρικά σε κωδικούς από 3% έως 13%.

Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται στα κατεψυγμένα τρόφιμα και στα προϊόντα άρτου έως 20%, στον καφέ έως 8%, στο νωπό κρέας και στα όσπρια έως 7%, στις πάνες μωρών έως 5%, στο ρύζι έως 13%, στα τυριά έως 35%, στα χαρτικά έως 8% και στους χυμούς έως 10%.