Λούβρο: Τι ερευνούν οι αρχές της Γαλλίας για την κινηματογραφική ληστεία – Αυτά είναι τα 8 κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» που άρπαξαν οι δράστες

Με το σταγονόμετρο βγαίνουν στην δημοσιότητα οι πληροφορίες για την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου, όπου οι δράστες στόχευσαν με αλυσοπρίονα προθήκες και έφυγαν μέσα σε 7 λεπτά με κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουν οι αρχές στην ληστεία πήραν μέρος 4 άτομα που φορούσαν κίτρινα γιλέκα και κουκούλες και διέφυγαν με σκούτερ. Αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αρχές ήταν ότι οι δράστες έδρασαν γρήγορα και οργανωμένα γι’ αυτό υπάρχει η εκτίμηση ότι είναι εκπαιδευμένοι σε τέτοιου είδους ληστείες.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας τόσο του Μουσείου όσο και στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας προκειμένου η αστυνομία να καταγράψει βήμα προς βήμα τις κινήσεις των δραστών. Επίσης υπάρχει η εκτίμηση ότι οι δράστες γνώριζαν τον χώρο και τον είχαν ερευνήσει γι’ αυτό αναζητούνται πληροφορίες στα βίντεο από το Μουσείο τις ημέρες πριν την ληστεία.

Βρέθηκε ένα κίτρινο γιλέκο έπειτα από πληροφορία πολίτη

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες ανέφερε ότι η διαδρομή που ακολούθησαν για την διαφυγή τους οι δράστες είναι γνωστή στην αστυνομία και τώρα εξετάζεται αν συνδέονται με κάποια ποινική συμμορία, η οποία είναι γνώριμη των αρχών.

Επιπλέον η εισαγγελέας του Παρισιού είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι οι αρχές ζητούν και την συνεργασία των πολιτών για πληροφορίες και βίντεο που σχετίζονται με την ληστεία. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα πολίτη που ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε πεταμένο ένα από τα κίτρινα γιλέκα των δραστών, το οποίο βρίσκεται πλέον στα χέρια των αστυνομικών.

Αυτά είναι τα 8 κοσμήματα που άρπαξαν οι δράστες

Το υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαίωσε ότι 8 κοσμήματα έχουν κλαπεί ανάμεσα τους η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας και δύο κολιέ.

Σύμφωνα με το Sky News πρόκειται για:

Την τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνσς

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας

Μία καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη

Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Την καρφίτσα φιόγκος της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Προσπάθησαν επίσης να κλέψουν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη ζημιές και βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου.

H εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών. Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Προβληματισμός για τα «χτυπήματα» και σε άλλα Μουσεία

Αρκετά μουσεία σε όλη τη Γαλλία έχουν γίνει στόχος ληστών τους τελευταίους μήνες με αποτέλεσμα οι αρχές να εξετάζουν τον ρόλο οργανωμένων συμμοριών στις ληστείες.

Τον περασμένο μήνα, δράστες διέρρηξαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και άρπαξαν χρυσό αξίας, ο οποίος εκτιμάται ότι στοιχίζει 600.000 ευρώ, αλλά έχει ανεκτίμητη αξία για τους επιστήμονες και τους ερευνητές.

Τον περασμένο Νοέμβριο, τέσσερις άνδρες με τσεκούρια και ρόπαλα του μπέιζμπολ έσπασαν μέρα μεσημέρι βιτρίνες στο Μουσείο Κονιάκ-Ζαι στο Παρίσι με στόχο μια δημοφιλή έκθεση, την Pocket Luxury, η οποία παρουσίαζε μικρά πολύτιμα αντικείμενα από τον 18ο αιώνα. Εκλάπησαν επτά πολύτιμες καπνοθήκες, ορισμένες από τις οποίες είχαν δανειστεί από το Λούβρο και τη βασιλική συλλογή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το χρονικό της κινηματογραφικής ληστείας

Μόλις το Μουσείο είχε ανοίξει τις πύλες του στους επισκέπτες, στις 09:30 το πρωί της Κυριακής, οι 4 δράστες με τα κίτρινα γιλέκα εισήλθαν στην Γκαλερί του Απόλλωνα. Έβαλαν στο στόχαστρο δύο προθήκες που φιλοξενούν την βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος,

Οι δράστες προσέγγισαν το κτίριο από το εξωτερικό, σε χώρο όπου γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Για την πρόσβαση στο μουσείο χρησιμοποιήθηκε ένα φορτηγό και ένας ανελκυστήρας καλαθιών. Χρησιμοποίησαν ηλεκτρικά εργαλεία για να κόψουν τα παράθυρα και να μπουν στο Μουσείο.

Ο Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι επρόκειτο για «έργο μιας έμπειρης ομάδας που είχε σαφώς ερευνήσει την τοποθεσία».

Με αλυσοπρίονα έκοψαν τις προθήκες και πήραν τα ανεκτίμητα κοσμήματα. Η ληστεία κράτησε μόλις 7 λεπτά και οι δράστες διέφυγαν με σκούτερ.

Κατά την διαφυγή τους, τους έπεσε το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές και βρίσκεται στα χέρια των δραστών. Πρόκειται για το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, το οποίο αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Το βίντεο από την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας

Ένα βίντεο από την στιγμή της ληστείας έφερε στην δημοσιότητα το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Στο βίντεο φαίνεται ένας δράστης να πριονίζει την προθήκη στην Γκαλερί του Απόλλωνα όπου βρίσκονταν τα κοσμήματα που εκλάπησαν. Παράλληλα φαίνονται επισκέπτες του Μουσείου να παρακολουθούν τον θρασύτατο δράστη.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Μακρόν: «Οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».