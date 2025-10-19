Λούβρο: Βίντεο από την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας – Δράστης με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο πριονίζει προθήκη

Λούβρο: Βίντεο από την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας – Δράστης με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο πριονίζει προθήκη

Ένα βίντεο από την στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου φέρνει στην δημοσιότητα το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Στο βίντεο φαίνεται ένας δράστης με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο να πριονίζει την προθήκη στην Γκαλερί του Απόλλωνα όπου βρίσκονταν τα κοσμήματα που εκλάπησαν. Παράλληλα φαίνονται επισκέπτες του Μουσείου να παρακολουθούν τον θρασύτατο δράστη.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», οι δράστες ήταν συνολικά τέσσερις. Οι δύο ήταν ντυμένοι ως εργάτες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα και οι άλλοι δύο επέβαιναν σε ένα σκούτερ. Οι δράστες έκλεψαν συνολικά εννέα κοσμήματα από την Γκαλερί, με δύο από αυτά να έχουν βρεθεί από τις αρχές.

Ένα από τα κοσμήματα που εκλάπησαν, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το μουσείο, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί. «Ένα κόσμημα βρέθηκε κοντά στο Λούβρο και έχει ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης», επεσήμανε η Ντατί μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ενώ πρόσθεσε ότι “το οργανωμένο έγκλημα στοχοθετεί σήμερα τα έργα τέχνης» και ότι «τα μουσεία έχουν γίνει στόχος».

 

Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP. Είναι το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, το οποίο αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

 

«Ανεκτίμητης» αξίας τα κοσμήματα

«Ανεκτίμητης» αξίας είναι τα κοσμήματα τα οποία εκλάπησαν, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η κλοπή

Όλα συνέβησαν το πρωί μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας). Οι δράστες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Οι διαρρήκτες παραβίασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με έναν γερανό, σύμφωνα με πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Parisien, οι ληστές ήταν 4 και έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά».

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

 

Η Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν εννέα από τα 23 κομμάτια από τη συλλογή.

Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ενώ μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αφού διέφυγαν από το σημείο.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

Λίγο νωρίτερα η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί είχε αναφέρει στο Χ ότι σημειώθηκε «ληστεία» σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. «Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ντατί.

 

Τα διαμάντια του Στέμματος

Στη Γκαλερί του Απόλλωνα, οι δράστες επικεντρώθηκαν σε «2 προθήκες», σύμφωνα με τον Νουνιέζ.

Η γκαλερί, η οποία κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’, φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia.

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν «πολύ σύντομα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί».

Σε ανάρτησή του στο X το μουσείο, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 – εκ των οποίων το 80% ήταν αλλοδαποί – ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα».

 

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Le Parisien, ο δήμαρχος του κέντρου του Παρισιού, Ariel Weil, δήλωσε ότι ήταν «έκπληκτος» από τη ληστεία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Λούβρο. «Είναι ένα σοκ», είπε, προσθέτοντας ότι «αναπόφευκτα θα εγείρει ζητήματα ασφαλείας». «Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε επεισόδιο του Arsène Lupin. Μέχρι τώρα ήταν σενάριο ταινίας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι είναι φαινομενικά τόσο εύκολο να διαρρήξει κανείς το Λούβρο», τόνισε.

«Το απροσδόκητο κλείσιμο του χώρου προκαλεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας τάξης», συνέχισε.

