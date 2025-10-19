Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης.

Τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή συνάδελφοι του ηθοποιού, με αναρτήσεις τους στα social media.

«Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό μοναδικό πλάσμα», έγραψε ο Κώστας Μπερικόπουλος σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία του Κοσμά Φουντούκη.

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Νίκος Χατζόπουλος έγραψε στο Facebook: «Ο Κοσμάς ήταν ένας σπάνιος καλλιτέχνης. Ένα μυαλό που πετούσε σπίθες. Μια σαγηνευτική, εντελώς ιδιαίτερη σκηνική παρουσία. Μια καρδιά με τεράστιες ευαισθησίες και με χώρο για τους πάντες. Ένας βαθιάς καλλιέργειας πνευματικός άνθρωπος. Ο Κοσμάς Φοντούκης σήμερα το πρωί πέταξε μακριά μας. Αντίο, φίλε».

«Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ηθοποιός που τον θαύμαζα κι έτρεχα πάντα να τον χαρώ» ανέφερε μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Φαίδων Καστρής στο δικό του “αντίο” στον Κοσμά Φουντούκη.