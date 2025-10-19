ΟΗΕ: Οι αντάρτες Χούθι κρατούν 20 εργαζόμενους του οργανισμού

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι 20 εργαζόμενοί του έχουν συλληφθεί από τους Χούθι στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους σιίτες αντάρτες, μία μέρα έπειτα από μια νέα επιδρομή τους με στόχο το προσωπικό του ΟΗΕ.

«Πέντε ντόπια μέλη του προσωπικού και 15 διεθνή μέλη του προσωπικού κρατούνται στο συγκρότημα του ΟΗΕ» που έγινε στόχος εφόδου από τους αντάρτες χθες Σάββατο, δήλωσε στο AFP ο Ζαν Αλάμ, εκπρόσωπος του μόνιμου συντονιστή του ΟΗΕ στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι 11 ντόπιοι εργαζόμενοι του ΟΗΕ αφέθηκαν ελεύθεροι αφού ανακρίθηκαν, ενώ σημείωσε ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθι και άλλα μέρη προκειμένου να «επιλύσει αυτή τη σοβαρή κατάσταση το συντομότερο δυνατό, να τερματιστεί η κράτηση όλου του προσωπικού και να αποκατασταθεί ο πλήρης έλεγχος των εγκαταστάσεών του στη Σαναά».

Χθες ο Αλάμ είχε επισημάνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στη Σαναά «χωρίς άδεια».

Οι αντάρτες είχαν εισβάλει στα γραφεία του ΟΗΕ στη Σαναά και στις 31 Αυγούστου και είχαν συλλάβει περίπου δέκα υπαλλήλους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Όπως εξήγησε ανώτερος αξιωματούχους των Χούθι, οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αυτό το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώνεται την ώρα που δεκάδες εργαζόμενοι στον ΟΗΕ έχουν συλληφθεί τους τελευταίους μήνες σε περιοχές που ελέγχονται από τους Υεμενίτες αντάρτες.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Πέμπτη ο επικεφαλής των ανταρτών Αμπντελμάλεκ αλ Χούθι δήλωσε ότι έχουν εξαρθρώσει «έναν από τους πιο επικίνδυνους πυρήνες κατασκοπείας», ο οποίος «συνδέεται με ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η Unicef».

Χθες ο Στεφάν Ντιζαρίκ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες αυτές «επικίνδυνες και απαράδεκτες» καθώς «θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες όπως και ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις διάσωσης».

Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη μεταφέρθηκε από τη Σαναά στο Άντεν, την προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Δέκα χρόνια εμφύλιου πολέμου έχουν βυθίσει την Υεμένη, μία από τις πιο φτωχές χώρες της αραβικής χερσονήσου, σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας: O διαγωνισμός των προκαταρκτικών μελετών βυθού και τα επόμενα βήματα

Ακρίβεια: Πικρά τα γλυκά – «Τσίμπησαν» οι τιμές και στα αρτοσκευάσματα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το φτερό στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:36 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Βίντεο από την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας – Δράστης με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο πριονίζει προθήκη

Ένα βίντεο από την στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου φέρνει στην δημοσιότητα το γαλλ...
18:41 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας στη Γάζα: Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στην Ράφα – «Δείξτε αυτοσυγκράτηση, απαντήστε αναλογικά» λένε οι ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα τη...
18:32 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Παράνομος ναρκοηγέτης» ο πρόεδρος της Κολομβίας – Απειλεί να διακόψει τις αμερικανικές επιδοτήσεις προς τη χώρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει την παροχή οικονομικής β...
18:10 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Προειδοποίηση Κατς σε Χαμάς: Θα πληρώσει μεγάλο τίμημα για κάθε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών – Οι IDF δεν αποκλείουν νέα χτυπήματα στην Γάζα 

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε σήμερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης