Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις για να κάνω κάτι τηλεοπτικό – Θα ήθελα να κάνω αθλητική εκπομπή»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ελένη Βουλγαράκη
Φωτογραφία: Instagram/voulgaraki_el

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» για την σχέση με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Πορτογαλία, τη νέα της καθημερινότητα και την απουσία της από την τηλεόραση. Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αποχώρησε πριν λίγους μήνες από τον Παναθηναϊκό και μετακόμισε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

«Η σχέση από απόσταση είναι δύσκολη. Δεν μου αρέσει. Μου αρέσει να είμαι κοντά του, κάνουμε συνεχώς βιντεοκλήσεις», ανέφερε η δημοσιογράφος. Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς για την σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, ανέφερε «ανάλογα την περίοδο. Άμα κάτι μου τη δώσει, θα με επηρεάσει. Τώρα είναι μια περίοδος που δεν ασχολούμαι».

Αναφορικά με την απουσία της από την τηλεόραση, η Ελένη Βουλγαράκη τόνισε ότι πλέον έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της. «Πρώτη φορά απέχω τηλεοπτικά έπειτα από τόσα χρόνια. Είναι μια καινούργια συνθήκη, αλλά έχω περισσότερο χρόνο για εμένα. Η αποχώρησή μου από το Πρωινό ήταν και λόγω της ώρας, αλλά και για προσωπικούς λόγους. Το ραδιόφωνο είναι αλλιώς, εκεί θα ήταν άλλη δέσμευση. Δεν έχω δει πολύ την εκπομπή, μου φαίνονται όμως ωραίες οι προσθήκες. Μου λείπει η τηλεόραση φέτος, αλλά είναι δύσκολο να κάνω καθημερινό και να έχω τις υποχρεώσεις που έχει μια εκπομπή», δήλωσε.

«Είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις για να κάνω κάτι τηλεοπτικό. Θα ήθελα να κάνω αθλητική εκπομπή, είναι το φόρτε μου» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Black Friday: Πότε πέφτει και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές κατά τις αγορές τους

Σε ρυθμούς… Χριστουγέννων τα ζαχαροπλαστεία – Αυξημένη ζήτηση για μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

20 – 26 Οκτωβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα για το κάθε ζώδιο – «Έρχεται η τύχη που θα σας οδηγήσει εκεί που χρειάζεται»
περισσότερα
16:19 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Για πρώτη φορά γονείς ετοιμάζονται να γίνουν σε λίγους μήνες ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλά...
09:39 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ο μπασίστας των Limp Bizkit, Sam Rivers, πέθανε σε ηλικία 48 ετών: «Χάσαμε τον αδελφό μας»

Ο ροκ σταρ των Limp Bizkit, Σαμ Ρίβερς – ο ιδρυτικός μπασίστας του nu metal συγκροτήματος – πέ...
08:53 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Μαράια Αντετοκούνμπο: Η επιλόχειος κατάθλιψη και η σχέση με τον Γιάννη – «Αυτός είναι ο άνθρωπος που ερωτεύτηκα»

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, η Μαράια Αντετοκούνμπο μίλησε στο περιοδικό Μarie Cla...
03:30 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Μπάρκα: Η ξαφνική αλλαγή στην εμφάνισή της που… τρέλανε τους ακόλουθούς της – «Επιστροφή στα φυσικά»

Ταξίδι αναψυχής στην Πρέβεζα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Δανάη Μπάρκα, η οποία ξάφνιασε του...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης