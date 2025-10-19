Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις για να κάνω κάτι τηλεοπτικό – Θα ήθελα να κάνω αθλητική εκπομπή»

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» για την σχέση με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Πορτογαλία, τη νέα της καθημερινότητα και την απουσία της από την τηλεόραση. Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αποχώρησε πριν λίγους μήνες από τον Παναθηναϊκό και μετακόμισε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

«Η σχέση από απόσταση είναι δύσκολη. Δεν μου αρέσει. Μου αρέσει να είμαι κοντά του, κάνουμε συνεχώς βιντεοκλήσεις», ανέφερε η δημοσιογράφος. Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς για την σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, ανέφερε «ανάλογα την περίοδο. Άμα κάτι μου τη δώσει, θα με επηρεάσει. Τώρα είναι μια περίοδος που δεν ασχολούμαι».

Αναφορικά με την απουσία της από την τηλεόραση, η Ελένη Βουλγαράκη τόνισε ότι πλέον έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της. «Πρώτη φορά απέχω τηλεοπτικά έπειτα από τόσα χρόνια. Είναι μια καινούργια συνθήκη, αλλά έχω περισσότερο χρόνο για εμένα. Η αποχώρησή μου από το Πρωινό ήταν και λόγω της ώρας, αλλά και για προσωπικούς λόγους. Το ραδιόφωνο είναι αλλιώς, εκεί θα ήταν άλλη δέσμευση. Δεν έχω δει πολύ την εκπομπή, μου φαίνονται όμως ωραίες οι προσθήκες. Μου λείπει η τηλεόραση φέτος, αλλά είναι δύσκολο να κάνω καθημερινό και να έχω τις υποχρεώσεις που έχει μια εκπομπή», δήλωσε.

«Είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις για να κάνω κάτι τηλεοπτικό. Θα ήθελα να κάνω αθλητική εκπομπή, είναι το φόρτε μου» πρόσθεσε.