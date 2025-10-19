Μοναδικές εικόνες στην Κρήτη – Χωριά του Λασιθίου «χάθηκαν» μέσα στην ομίχλη και τα σύννεφα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κρήτη, Λασίθι, ομίχλη, σύννεφα

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τα παράλια του Λασιθίου στην Κρήτη, όπου ομίχλη και σύννεφα «κάλυψαν» ολόκληρες περιοχές, δημιουργώντας ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή.

Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος «εξαφανίστηκαν» μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο neakriti.gr, «από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη».

Οδηγοί και περαστικοί σταματούσαν στην άκρη του δρόμου – λίγο πριν το χωριό του Πλάτανου, που κι αυτό καλύφθηκε από τα σύννεφα – για να απαθανατίσουν το φαινόμενο με φωτογραφίες και βίντεο που κόβουν την ανάσα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Κρήτη, Λασίθι, ομίχλη, σύννεφα

Κρήτη, Λασίθι, ομίχλη, σύννεφα

Κρήτη, Λασίθι, ομίχλη, σύννεφα

Κρήτη, Λασίθι, ομίχλη, σύννεφα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας: O διαγωνισμός των προκαταρκτικών μελετών βυθού και τα επόμενα βήματα

Ακρίβεια: Πικρά τα γλυκά – «Τσίμπησαν» οι τιμές και στα αρτοσκευάσματα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το φτερό στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΕΣΗΕΜ-Θ: Καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη στην Τουρκία

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης με την οποία εκφρά...
15:50 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο από τη δράση συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού εγκληματική ομάδα...
15:40 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών – Γεραπετρίτης: «Η συνεργασία μας με την Αίγυπτο για την Μονή προχωρεί ικανοποιητικά»

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το κα...
14:56 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Θρήνος στην Εύβοια: Έχασε τη μάχη ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο

Έφυγε από τη ζωή ο 21χρονος από την Ξηρόβρυση Χαλκίδας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης