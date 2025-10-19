Μοναδικές εικόνες στην Κρήτη – Χωριά του Λασιθίου «χάθηκαν» μέσα στην ομίχλη και τα σύννεφα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τα παράλια του Λασιθίου στην Κρήτη, όπου ομίχλη και σύννεφα «κάλυψαν» ολόκληρες περιοχές, δημιουργώντας ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή.

Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος «εξαφανίστηκαν» μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο neakriti.gr, «από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη».

Οδηγοί και περαστικοί σταματούσαν στην άκρη του δρόμου – λίγο πριν το χωριό του Πλάτανου, που κι αυτό καλύφθηκε από τα σύννεφα – για να απαθανατίσουν το φαινόμενο με φωτογραφίες και βίντεο που κόβουν την ανάσα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: