Υπουργός Πολιτισμού Γαλλίας για τη ληστεία στο Λούβρο: «Αυτή η επιχείρηση διήρκεσε σχεδόν 4 λεπτά, είναι επαγγελματίες»

Ζωντανά στο TF1, η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dati, εξήγησε ότι η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου «διήρκεσε σχεδόν 4 λεπτά, ήταν πολύ γρήγορη».

«Είναι επαγγελματίες», προειδοποίησε.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez είχε δηλώσει ότι η ληστεία διήρκεσε επτά λεπτά.

Η Rachida Dati ευχαρίστησε τις ομάδες προσωπικού του Λούβρου που «ενήργησαν χωρίς πανικό για να εκκενώσουν το μουσείο».