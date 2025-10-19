Υπουργός Πολιτισμού Γαλλίας για τη ληστεία στο Λούβρο: «Αυτή η επιχείρηση διήρκεσε σχεδόν 4 λεπτά, είναι επαγγελματίες»

Ζωντανά στο TF1, η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dati, εξήγησε ότι η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου «διήρκεσε σχεδόν 4 λεπτά, ήταν πολύ γρήγορη».
«Είναι επαγγελματίες», προειδοποίησε.
Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez είχε δηλώσει ότι η ληστεία διήρκεσε επτά λεπτά.
Η Rachida Dati ευχαρίστησε τις ομάδες προσωπικού του Λούβρου που «ενήργησαν χωρίς πανικό για να εκκενώσουν το μουσείο».
🔴 Cambriolage au Louvre
🗣️ “Le butin est assez inestimable, ce sont des bijoux qui ont été volés, les constatations sont en cours”, explique @datirachida qui apporte son soutien à tous les agents du musée du Louvre, précisant “qu’il n’y a pas eu de violence ni de panique”. pic.twitter.com/l1BLq2G6ai
— TF1Info (@TF1Info) October 19, 2025