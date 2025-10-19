Υπουργός Πολιτισμού Γαλλίας για τη ληστεία στο Λούβρο: «Αυτή η επιχείρηση διήρκεσε σχεδόν 4 λεπτά, είναι επαγγελματίες»

Enikos Newsroom

διεθνή

Υπουργός Πολιτισμού Γαλλίας για τη ληστεία στο Λούβρο: «Αυτή η επιχείρηση διήρκεσε σχεδόν 4 λεπτά, είναι επαγγελματίες»

Ζωντανά στο TF1, η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dati, εξήγησε ότι η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου «διήρκεσε σχεδόν 4 λεπτά, ήταν πολύ γρήγορη».

«Είναι επαγγελματίες», προειδοποίησε.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez είχε δηλώσει ότι η ληστεία διήρκεσε επτά λεπτά.

Η Rachida Dati ευχαρίστησε τις ομάδες προσωπικού του Λούβρου που «ενήργησαν χωρίς πανικό για να εκκενώσουν το μουσείο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ξεχνάτε γιατί μπήκατε στο δωμάτιο; Βρήκαμε την επιστημονική εξήγηση

Προδιαβήτης: Δεν χρειάζεται να χάσετε λίπος για να τον αντιστρέψετε – Αρκεί να το αλλάξετε θέση

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνεται – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

OpenBusiness: Δωρεάν η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου – Παράβολο 200 ευρώ μετά τη λήξη της προθεσμ...

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε ένα παράθυρο για να ξεκλειδώσετε τα κρυμμένα χαρακτηριστικά του εαυτού σας

Τι σημαίνει η φράση «μέχρι τρυγός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:01 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Εγκρίθηκε η πρόταση Νετανιάχου – Μετονομάζει τον πόλεμο στη Γάζα σε «Πόλεμο της Αναγέννησης»

Η κυβέρνηση ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νε...
13:36 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ληστεία στο Λούβρο: «Ανεκτίμητα» κοσμήματα κλάπηκαν «σε 7 λεπτά» – Επαγγελματικό «χτύπημα» ακριβείας

Στο France Inter, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ μίλησε για «μεγάλη ληστεία»...
13:05 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Πρωτοφανής ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – «Έκλεψαν 9 κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα»

Μια πρωτοφανής ληστεία, βγαλμένη από ταινίες του Χόλιγουντ ή τα βιβλία με τις περιπέτειες του ...
12:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αποκάλυψη-βόμβα από την Washington Post: Ο Πούτιν απαίτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα μ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης