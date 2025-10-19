Ληστεία στο Λούβρο – Δήμαρχος Παρισιού: Είναι ένα σοκ – Βρισκόμαστε σε επεισόδιο του Arsène Lupin

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Le Parisien, ο δήμαρχος του κέντρου του Παρισιού, Ariel Weil, δήλωσε ότι ήταν «έκπληκτος» από τη ληστεία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Λούβρο.

«Είναι ένα σοκ», είπε, προσθέτοντας ότι «αναπόφευκτα θα εγείρει ζητήματα ασφαλείας». «Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε επεισόδιο του Arsène Lupin. Μέχρι τώρα ήταν σενάριο ταινίας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι είναι φαινομενικά τόσο εύκολο να διαρρήξει κανείς το Λούβρο», τόνισε.

«Το απροσδόκητο κλείσιμο του χώρου προκαλεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας τάξης», συνέχισε.

