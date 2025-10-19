Η διαβόητη κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 και οι θρασύτατες ληστείες σε μουσεία στο Παρίσι

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε στο Παρίσι ληστείες υψηλού κινδύνου με στόχο έργα τέχνης ή αντικείμενα μεγάλης ιστορικής αξίας. Η τελευταία ληστεία έρχεται παρά τις τακτικές δεσμεύσεις των αρχών να βελτιώσουν την ασφάλεια στις πολυάριθμες γκαλερί αλλά και σε μουσεία σε όλη την πόλη.

Γαλλία: Πρωτοφανής ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – «Έκλεψαν 9 κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα»

Πέρα από τη σημερινή ληστεία μέρα – μεσημέρι στο Μουσείο του Λούβρου όπου κλάπηκαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας που ανήκαν στον Ναπολέοντα και την Ιωσηφίνα Βοναπάρτη, αρκετές θρασύτατες ληστείες έχουν γίνει στην πόλη του φωτός.

Η πιο διαβόητη κλοπή ήταν το 1911, όταν κλάπηκε το αριστούργημα του 16ου αιώνα, η Μόνα Λίζα, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή. Ο Βιντσέντζο Περούτζια, υπάλληλος του πιο δημοφιλούς μουσείου τέχνης στον κόσμο, κρύφτηκε σε ένα ντουλάπι όλη τη νύχτα για να πάρει τον πίνακα. Ανακτήθηκε δύο χρόνια αργότερα, όταν προσπάθησε να το πουλήσει σε έναν έμπορο αντικών στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

Μια διάρρηξη τον Μάιο του 2010 είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση έργων του Πικάσο και του Ματίς.

Το 2017, τρεις κλέφτες έργων τέχνης καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έως και οκτώ ετών για την κλοπή πέντε αριστουργημάτων αξίας σχεδόν 100 εκατομμυρίων λιρών από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Κλέφτες οπλισμένοι με τσεκούρι στόχευσαν μια έκθεση μικροσκοπικών αντικειμένων στο Μουσείο Κονιάκ-Ζέι στο Παρίσι στις 20 Νοεμβρίου 2024.  Η επιδρομή οδήγησε σε αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία άνω των 3 εκατομμυρίων λιρών στο Royal Collection Trust.

 

