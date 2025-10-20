Ληστεία στο Λούβρο: Είναι τα κλεμμένα «ανεκτίμητης αξίας» κοσμήματα του Στέμματος μη πωλήσιμα; – Τι λένε ειδικοί

Χιλιάδες πολύτιμοι λίθοι και πολύτιμα μέταλλα αποτελούν τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Μουσείο του Λούβρου. Εκτός από την αξία τους ως πολιτιστικής κληρονομιάς αντικείμενα, έχουν και υψηλή χρηματική αξία. Ωστόσο, η πώλησή τους και η δημιουργία εσόδων από αυτά παραμένει μια πρόκληση, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Σε λιγότερο από επτά λεπτά, ένας ανελκυστήρας εμπορευμάτων και ένας τροχός ήταν αρκετοί ώστε οι 4 δράστες να κλέψουν οκτώ κοσμήματα από τις προθήκες του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο. Τα κομμάτια κλάπηκαν από την Πινακοθήκη Απόλλων του Λούβρου και είναι μέρος της συλλογής του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας.

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, τα σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Μαρί-Λουίζ, το ζαφειρένιο κολιέ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί, οι καρφίτσες… Όλα είναι κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» , σημειώνει το Υπουργείο Πολιτισμού.

«Είναι η ιστορία της Γαλλίας που έκλεψαν»

«Αυτά τα κομμάτια αντιπροσωπεύουν την κορύφωση της επιρροής της Γαλλίας στον κόσμο», πρόσθεσε στο BFMTV ο ιστορικός Πιερ Μπράντα, επικεφαλής του τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ίδρυμα Ναπολέοντα. «Είναι η ιστορία της Γαλλίας που έκλεψαν».

Παρόλο που έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστούν οι δράστες της θρασύτατης ληστείας αλλά και τα κοσμήματα του Στέμματος το συντομότερο δυνατό, προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

Αν δεν βρεθούν τα κοσμήματα, τι θα απογίνουν;

Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των δραστών;

Ποιος μπορεί να διέταξε το “χτύπημα” ακριβείας;

Ήταν ομάδα από το εξωτερικό;

Ένας «πολύ δύσκολος» ελιγμός για δημόσια πώληση

Όπως έχουν τα πράγματα, οι ειδικοί συμφωνούν: κάθε κομμάτι είναι αδύνατο να πουληθεί ως έχει.

Αυτά τα κοσμήματα του Ναπολέοντα του 19ου αιώνα είναι διακοσμημένα με χιλιάδες διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια, μαργαριτάρια και χρυσό 465 καρατίων. Είναι ταξινομημένα και ταυτοποιημένα και επομένως δεν πωλούνται.

Ο μόνος τρόπος για να βγάλει κανείς χρήματα από αυτά θα ήταν να αποσυναρμολογήσει κάθε πέτρα και να την πουλήσει ξεχωριστά. «Μια πιθανή πώληση θα γινόταν μόνο με κόστος το σπάσιμο τους», επιβεβαιώνει ο Alexandre Giquello, δημοπράτης και πρόεδρος της Drouot.

«Θα έπρεπε να σπάσουν τα κομμάτια για να βγουν, θα έλιωναν τα πολύτιμα μέταλλα και ενδεχομένως θα τα ξαναέκοβαν».

Αλλά για τον Alexandre Giquello, ο ελιγμός παραμένει «πολύ δύσκολος». «Νομίζω ότι οι εγκληματίες υποτίμησαν κάπως αυτή την πολύ περίπλοκη πτυχή. Είναι μια αρκετά χρονοβόρα δουλειά που απαιτεί σημαντική συνεργασία».

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι τα κοσμήματα που έχουν αποκολληθεί και αφαιρεθεί τα πετράδια, χάνουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους. Οι αρχές αναζητούν αυτή τη στιγμή τέσσερα άτομα, τα οποία ελπίζουν να τα εντοπίσουν πριν υποστούν ζημιά τα κοσμήματα.

Το βράδυ της Κυριακής στην εκπομπή X, ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι «θα βρούμε τα λάθη» και ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». «Γίνονται τα πάντα, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού», πρόσθεσε.