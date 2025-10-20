Ληστεία στο Λούβρο: Είναι τα κλεμμένα «ανεκτίμητης αξίας» κοσμήματα του Στέμματος μη πωλήσιμα; – Τι λένε ειδικοί

Enikos Newsroom

διεθνή

Λούβρο κοσμήματα Στέμματος

Χιλιάδες πολύτιμοι λίθοι και πολύτιμα μέταλλα αποτελούν τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Μουσείο του Λούβρου. Εκτός από την αξία τους ως πολιτιστικής κληρονομιάς αντικείμενα, έχουν και υψηλή χρηματική αξία. Ωστόσο, η πώλησή τους και η δημιουργία εσόδων από αυτά παραμένει μια πρόκληση, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Σε λιγότερο από επτά λεπτά, ένας ανελκυστήρας εμπορευμάτων και ένας τροχός ήταν αρκετοί ώστε οι 4 δράστες να κλέψουν οκτώ κοσμήματα από τις προθήκες του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο. Τα κομμάτια κλάπηκαν από την Πινακοθήκη Απόλλων του Λούβρου και είναι μέρος της συλλογής του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας.

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, τα σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Μαρί-Λουίζ, το ζαφειρένιο κολιέ της βασίλισσας Μαρί-Αμελί, οι καρφίτσες… Όλα είναι κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» , σημειώνει το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μουσείο Λούβρο
Το κολιέ και τα σκουλαρίκια με σμαράγδια της Αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας
Μουσείο Λούβρο
Το σετ με ζαφείρια της αυτοκράτειρας Μαρίας Αμαλίας

«Είναι η ιστορία της Γαλλίας που έκλεψαν»

«Αυτά τα κομμάτια αντιπροσωπεύουν την κορύφωση της επιρροής της Γαλλίας στον κόσμο», πρόσθεσε στο BFMTV ο ιστορικός Πιερ Μπράντα, επικεφαλής του τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ίδρυμα Ναπολέοντα. «Είναι η ιστορία της Γαλλίας που έκλεψαν».

Παρόλο που έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστούν οι δράστες της θρασύτατης ληστείας αλλά και τα κοσμήματα του Στέμματος το συντομότερο δυνατό, προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Αν δεν βρεθούν τα κοσμήματα, τι θα απογίνουν;
  • Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των δραστών;
  • Ποιος μπορεί να διέταξε το “χτύπημα” ακριβείας;
  • Ήταν ομάδα από το εξωτερικό;
Μουσείο Λούβρο
Η διαμαντένια καρφίτσα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας
Μουσείο Λούβρο
Το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

 

Ένας «πολύ δύσκολος» ελιγμός για δημόσια πώληση

Όπως έχουν τα πράγματα, οι ειδικοί συμφωνούν: κάθε κομμάτι είναι αδύνατο να πουληθεί ως έχει.

Αυτά τα κοσμήματα του Ναπολέοντα του 19ου αιώνα είναι διακοσμημένα με χιλιάδες διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια, μαργαριτάρια και χρυσό 465 καρατίων. Είναι ταξινομημένα και ταυτοποιημένα και επομένως δεν πωλούνται.

Ο μόνος τρόπος για να βγάλει κανείς χρήματα από αυτά θα ήταν να αποσυναρμολογήσει κάθε πέτρα και να την πουλήσει ξεχωριστά. «Μια πιθανή πώληση θα γινόταν μόνο με κόστος το σπάσιμο τους», επιβεβαιώνει ο Alexandre Giquello, δημοπράτης και πρόεδρος της Drouot.

«Θα έπρεπε να σπάσουν τα κομμάτια για να βγουν, θα έλιωναν τα πολύτιμα μέταλλα και ενδεχομένως θα τα ξαναέκοβαν».

Αλλά για τον Alexandre Giquello, ο ελιγμός παραμένει «πολύ δύσκολος». «Νομίζω ότι οι εγκληματίες υποτίμησαν κάπως αυτή την πολύ περίπλοκη πτυχή. Είναι μια αρκετά χρονοβόρα δουλειά που απαιτεί σημαντική συνεργασία».

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι τα κοσμήματα που έχουν αποκολληθεί και αφαιρεθεί τα πετράδια, χάνουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους. Οι αρχές αναζητούν αυτή τη στιγμή τέσσερα άτομα, τα οποία ελπίζουν να τα εντοπίσουν πριν υποστούν ζημιά τα κοσμήματα.

Το βράδυ της Κυριακής στην εκπομπή X, ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι «θα βρούμε τα λάθη» και ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη». «Γίνονται τα πάντα, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανεύρυσμα αορτής: 10 συνήθειες που μπορεί να το προκαλέσουν, σύμφωνα με καρδιολόγο

Το σύμπτωμα στο στομάχι που μπορεί να συνδέεται με τον αυτισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι και πόσοι φορολογούμενοι θα δουν μικρότερο εκκαθαριστικό το 2026

Δακτύλιος: Επιστρέφει από σήμερα – Πού εφαρμόζεται και ποιοι εξαιρούνται

Αλγόριθμος ποσοτικοποιεί με ακρίβεια τη ροή πληροφορίας σε πολύπλοκα δίκτυα

Ταρώ: Οι 4 κάρτες που δείχνουν ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας
περισσότερα
11:52 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Κλειστό παραμένει το μουσείο και σήμερα μετά τη «ληστεία του αιώνα»

Το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του νωρίς σήμερα το πρωί (20/1...
11:38 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Politico: Η εκλογή Ερχιουμάν στα Κατεχόμενα δημιουργεί ελπίδες για επανένωση της Κύπρου – Η αντίδραση της Άγκυρας

Μια ιστορική αλλαγή σημειώθηκε την Κυριακή στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, στα Κατεχόμενα, με τ...
11:26 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο: Εκτός λειτουργίας χιλιάδες ιστοσελίδες και εφαρμογές της Amazon Web Services

Μια τεράστια διακοπή λειτουργίας στο διαδίκτυο προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας χάος σε εκατοντά...
10:53 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Σάλος στο Ιράν: Βίντεο από τον γάμο της κόρης κορυφαίου αξιωματούχου προκαλεί αντιδράσεις – Σφοδρή κριτική για χλιδή και υποκρισία

Ένα βίντεο από τον γάμο της κόρης ενός κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου έχει προκαλέσει νέο κύμα ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης