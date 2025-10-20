Παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο: Εκτός λειτουργίας χιλιάδες ιστοσελίδες και εφαρμογές της Amazon Web Services

Μια τεράστια διακοπή λειτουργίας στο διαδίκτυο προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας χάος σε εκατοντάδες δημοφιλείς ιστοσελίδες και εφαρμογές, αφήνοντας χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση σε αγαπημένες τους πλατφόρμες, που εξαρτώνται από την υποδομή cloud της Amazon.

Υπήρξε απότομη αύξηση χρηστών που ανέφεραν προβλήματα με την Amazon Web Services (AWS) νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την υπηρεσία DownDetector, οδηγώντας σε διακοπές λειτουργίας σε πολλές ιστοσελίδες, εφαρμογές και πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.

Η διακοπή επηρέασε εκατοντάδες δημοφιλείς ιστότοπους, όπως το Perxplexity, το Snapchat, το Canva, τις gaming πλατφόρμες Roblox και Fortnite, και την εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Duolingo. Επιπλέον, επηρεάστηκαν υπηρεσίες της Amazon, όπως το Amazon.com, η ψηφιακή βοηθός Alexa, το Ring και το Amazon Prime Video. Το Venmo της Paypal έχει επίσης «πέσει»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε πως η ριζική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.

Amazon Web Services (#AWS) infrastructure collapsed and thousands of their clients are facing issues (everything from #Asana to Crunchyroll, McDonald’s and #Roblox). pic.twitter.com/mhZrpFxDxA — Game Union TV ⭐ (@GameUnionTV) October 20, 2025



Σύμφωνα με το DownDetector, τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8 π.μ. τη Δευτέρα, με περισσότερες από 6.000 αναφορές από χρήστες του διαδικτύου στις ΗΠΑ. Χιλιάδες χρήστες επηρεάστηκαν επίσης και στη Βρετανία αλλά και την Ελλάδα, σύμφωνα με το DownDetector, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας στο διαδίκτυο.

Η AWS παρέχει υπηρεσίες cloud computing σε ιδιώτες, πανεπιστήμια, κυβερνήσεις και εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Όταν η AWS παρουσιάζει διακοπή λειτουργίας, σταματούν και οι άλλοι ιστότοποι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της, κάτι που αποτελεί εκ των πραγμάτων πλήγμα για την πλατφόρμα που ανήκει στην Amazon, καθώς αυτές οι εταιρείες, πανεπιστήμια, ιδιώτες και κυβερνήσεις πληρώνουν για τη χρήση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Dataconomy, το πρόβλημα φαίνεται να προέρχεται από δυσλειτουργίες στις τεράστιες εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων της Amazon στη Βόρεια Βιρτζίνια, ένα κρίσιμο κέντρο για το παγκόσμιο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το BBC, η Amazon Web Services (AWS), η οποία ανήκει στον γίγαντα του λιανικού εμπορίου Amazon, αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων και καθυστερήσεις για πολλές υπηρεσίες AWS στην περιοχή US-EAST-1».

Οι μηχανικοί «έχουν αναλάβει αμέσως δράση και εργάζονται ενεργά τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος όσο και για την πλήρη κατανόηση της βασικής αιτίας», προσθέτει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Daily Mail, Newsweek