Politico: Η εκλογή Ερχιουμάν στα Κατεχόμενα δημιουργεί ελπίδες για επανένωση της Κύπρου – Η αντίδραση της Άγκυρας

Μια ιστορική αλλαγή σημειώθηκε την Κυριακή στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, στα Κατεχόμενα, με την εκλογή ενός πολιτικού που ανοίγει την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για την επανένωση της διχοτομημένης Κύπρου, σημειώνει το Politico. Η νίκη αυτή θεωρείται σημείο καμπής στις σχέσεις ανάμεσα στις κοινότητες της νήσου και ενδέχεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Politico, ο Τουφάν Ερχιουμάν εκλέχθηκε νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, φέρνοντας νέα ελπίδα για την επανέναρξη των συνομιλιών επανένωσης της Κύπρου. Ο 55χρονος δικηγόρος σημείωσε μια άνευ προηγουμένου νίκη, εκθρονίζοντας τον σκληροπυρηνικό νυν πρόεδρο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος θεωρούνταν ο αγαπημένος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η νίκη του Ερχιουμάν ήταν καθαρή, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, καθώς συγκέντρωσε το 62,8% των ψήφων στη λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, που αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, ενώ ο νυν πρόεδρος Τατάρ συγκέντρωσε το 35,8%.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του δημοσιογραφικού ιστότοπου, ο Ερχιουμάν υποστηρίζει τις συνομιλίες επανένωσης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Υπηρετεί στο Τουρκοκυπριακό κοινοβούλιο από το 2013 και είναι ηγέτης του κεντροαριστερού κόμματος CTP, θέση από την οποία θα πρέπει να παραιτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Αντίθετα, ο Τατάρ ακολουθούσε τις θέσεις της Τουρκίας και υποστήριζε λύση δύο κρατών.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Ερχιουμάν υποσχέθηκε ότι η πρώτη του επίσκεψη θα είναι στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Ερντογάν. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων είπε ότι η ηγεσία του «θα ασκηθεί με αμεροληψία, δίκαια και περιεκτικά».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με την Τουρκία σε θέματα «εξωτερικής πολιτικής», λέγοντας: «Κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή ανησυχία για αυτό το ζήτημα. Θα αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα “εξωτερικής πολιτικής” σε διαβούλευση με την Τουρκία».

Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Ερχιουμάν για τη νίκη του και δήλωσε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου σε κάθε πλατφόρμα, μαζί με τους Τούρκους αδελφούς μας».

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2025



Από την πλευρά του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν επανέλαβε στην πλατφόρμα X το Σάββατο πριν από τις εκλογές: «Η μόνη ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται στην αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί».

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz. Ana vatan ve garantör Türkiye,… — Hakan Fidan (@HakanFidan) October 18, 2025



Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχάρη επίσης τον Ερχιουμάν για τη νίκη του και επανέλαβε την ετοιμότητά του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. «Η προσεχής ανεπίσημη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης.

«Η λύση στο Κυπριακό πρόβλημα πρέπει να βασίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις σχετικές αποφάσεις και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος-μέλος».