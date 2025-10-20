Βασίλης Κούκουρας: «Με καλή αμοιβή θα συμμετείχα σε remake του «Κωνσταντίνου κι Ελένης»

Ο Βασίλης Κούκουρας κάθισε στον καναπέ του Buongiorno με την Φαίη Σκορδά το πρωί της Δευτέρας. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην κατηγοριοποίηση που νιώθουν οι ηθοποιοί με συγκεκριμένους ρόλους κι απάντησε αν θα συμμετείχε σε ένα ενδεχόμενο remake του «Κωνσταντίνου κι Ελένης».

«Η κατηγοριοποίηση των ηθοποιών στη σημερινή κοινωνία δεν είναι ωραία. Πέρασαν οι άνθρωποι που έκαναν καριέρα με τον ρόλο του βλάχου ή του μεθύστακα. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει το 2025. Να πεθάνει ένας άνθρωπος και να κάνει έναν ρόλο και να πούνε: “Α τι καλά που το έκανε!”. Αυτό είναι το μέλημά μου 25 χρόνια» δήλωσε ο Βασίλης Κούκουρας και είπε παρακάτω για τη σειρά φαινόμενο «Κωνσταντίνου κι Ελένης»:

«Η νέα γενιά αποδέχεται αυτό που έχω κάνει και τους λέω: “Δεν έχετε άλλα καταπληκτικά σίριαλ να δείτε;” Μου λένε, όχι, αυτό. Οχιά να φάει τον Τούρκο λέω.»

«Έχουμε μπει στο Guiness για τη συνεχόμενη αδιάλειπτη επανάληψη. Ε και; Τι να το κάνω; Εντός καλής αμοιβής θα το έκανα ένα remake» κατέληξε ο Βασίλης Κούκουρας.