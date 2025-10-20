Ευρωπαϊκή Ένωση: Βάζει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου έως το 2028

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε ένα αποφασιστικό βήμα για την ενεργειακή της απεξάρτηση από τη Μόσχα, καθώς τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να τερματίσουν σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, με πλήρη απαγόρευση έως το 2028, μετέδωσε το Sky News που επικαλείται πληροφορία του Reuters.

BREAKING: The European Council has agreed to end Russian gas imports with a full ban by 2028. Russia was still the fourth biggest supplier of natural gas to the EU in the second quarter of 2025. Sky’s @GarethBarlow reports.https://t.co/ejbeIr4vIt 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/fMTYxys379 — Sky News (@SkyNews) October 20, 2025

Σε συνάντηση στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν τα σχέδια, τα οποία προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου βάσει νέων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2026, των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων συμβάσεων από τον Ιούνιο του 2026 και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων από τον Ιανουάριο του 2028.

Η ΕΕ επιθυμεί να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε μια προσπάθεια να στερήσει από το Κρεμλίνο τα έσοδα που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να επιταχύνει τις κινήσεις της για να διακόψει τους ενεργειακούς δεσμούς της με τη Μόσχα και να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), επισημαίνει το Bloomberg.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την αμερικανική κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Νταν Γιόργκενσεν, επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ. «Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαφοροποίησης των εισαγωγών φυσικού αερίου».

Ο Guardian υπενθυμίζει πως τον περασμένο μήνα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικά προϊόντα ενέργειας.

«Αδικαιολόγητα, ακόμη και οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ρωσικής ενέργειας και ρωσικών ενεργειακών προϊόντων, κάτι που ανακάλυψα πριν από περίπου δύο εβδομάδες και δεν με ικανοποίησε», δήλωσε. «Σκεφτείτε το – χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον των ίδιων τους. Ποιος στο καλό έχει ακούσει κάτι τέτοιο;»

Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ζητά ταχύτερη απομάκρυνση από το ρωσικό φυσικό αέριο και διακοπή των εισαγωγών πετρελαίου από τις αρχές του επόμενου έτους, δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Στόχος είναι να επιτευχθεί τελική συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.

Η ΕΕ ακολουθεί μια διττή στρατηγική για να τερματίσει οριστικά την εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Παράλληλα με την απαγόρευση, γνωστή ως RepowerEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέχρι το τέλος του έτους.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν πιθανώς το θέμα αυτό σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες αργότερα αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα μέλη του ΕΚ ήδη τάχθηκαν υπέρ σε ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, κάτι που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η απαγόρευση που θα εγκριθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης με το ΕΚ θα υιοθετηθεί με απλή πλειοψηφία, συνεπώς χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που εισάγουν αέριο από τη Ρωσία μέσω αγωγών, δεν μπορούν να προβάλουν βέτο.