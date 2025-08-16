Μαρίλια Μητρούση: Γιόρτασε το όνομά της στην παραλία φορώντας το μπικίνι της – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Μαρίλια Μητρούση και δεν παραλείπει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τις ξεχωριστές στιγμές που ζει με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η κόρη των ηθοποιών Μιχάλη Μητρούση και Ρουμπίνης Βασιλακοπούλου είχε την ονομαστική της γιορτή την Παρασκευή (15/8) και επέλεξε να δημοσιεύσει ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την τελευταία της εξόρμηση στην παραλία όπου και η καλλίγραμμη της σιλουέτα, την οποία και αναδείκνυε το μικροσκοπικό της μπικίνι, δεν άφησε κανένα μάτι ασυγκίνητο.

«Nameday» (σ.σ. «Ονομαστική γιορτή») έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα με την οποία και συνόδευσε την εν λόγω νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.