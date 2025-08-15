Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου με τον χαρακτηρισμό «Ιστορική»

Με μια ανάρτησή του ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ιστορική» τη συνάντηση των Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε φωτογραφία που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται οι δύο ηγέτες να περπατούν δίπλα δίπλα σε στιγμιότυπο κατά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου από τον 47 εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στη λεζάντα αναγράφεται η λέξη «Historic».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακριβώς πίσω από τους δύο ηγέτες διακρίνεται ένα μαχητικό αεροσκάφος.