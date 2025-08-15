Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου με τον χαρακτηρισμό «Ιστορική»

Enikos Newsroom

διεθνή

Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν
πηγή: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Με μια ανάρτησή του ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ιστορική» τη συνάντηση των Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων που δεν απαντήθηκαν και η χειρονομία του Ρώσου προέδρου

Σε φωτογραφία που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται οι δύο ηγέτες να περπατούν δίπλα δίπλα σε στιγμιότυπο κατά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου από τον 47 εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στη λεζάντα αναγράφεται η λέξη «Historic».

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακριβώς πίσω από τους δύο ηγέτες διακρίνεται ένα μαχητικό αεροσκάφος.

