Η θερμή υποδοχή με εγκάρδια χειραψία Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προσγειώθηκε σήμερα στην αμερικανική στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη σύγκρουση στην Ουκρανία και ήταν πολλά αυτά που εντυπωσίασαν τους παρατηρητές της ιστορικής συνόδου.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή και εγκάρδια χειραψία αγνοώντας σε έναν βαθμό το πρωτόκολλο. Η γλώσσα του σώματος στην οποία κυριαρχούσαν τα πλατιά χαμόγελα και οι αστεϊσμοί δείχνει καλό κλίμα και πολύ καλή επικοινωνία των δύο ανδρών. Ενδεχομένως και την προθυμία τους να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα, αν και όπως δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον, παρά την προθυμία των δύο μερών, η ρωσική πλευρά προτιμά έναν πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.

Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: