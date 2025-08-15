Καρέ – καρέ η αγωνιώδης διάσωση πατέρα και γιου που παρασύρθηκαν από ορμητικό ποτάμι – ΒΙΝΤΕΟ

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Menomonee Falls, προάστιο του Μιλγουόκι στις ΗΠΑ, όταν πατέρας και γιος παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στο ποτάμι Menomonee, έπειτα από ιστορικής έντασης βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικό υλικό από κάμερα σώματος αστυνομικού, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της διάσωσης των δύο ανδρών, οι οποίοι κινδύνευσαν να πνιγούν από τα ισχυρά ρεύματα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 4:30 μ.μ., όταν το σκυλί της οικογένειας, που ακούει στο όνομα Blue, πήδηξε στο ποτάμι. Ο πατέρας έπεσε αμέσως στο νερό για να το σώσει, ενώ λίγο αργότερα τον ακολούθησε και ο γιος του.

Μάρτυρες επιχείρησαν να βοηθήσουν ρίχνοντας κλαδιά προς το μέρος τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το ρεύμα τούς παρέσυρε αρκετά μέτρα πιο κάτω. Τελικά, οι δύο τους κατάφεραν να πιαστούν από ένα μεγάλο κλαδί στην όχθη.

Καθώς τα σωστικά συνεργεία πλησίαζαν για να τραβήξουν τον πατέρα πάνω σε σχεδία, ο γιος έχασε την ισορροπία του και παρασύρθηκε ξανά από τα νερά. Το βίντεο της αστυνομίας δείχνει τη στιγμή που το κεφάλι του εμφανίζεται στην επιφάνεια κοντά σε γέφυρα. Αν και οι διασώστες τού πέταξαν σκοινί, δεν κατάφερε να το πιάσει.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αρχές κατάφεραν να τον ανασύρουν σώο. Ανέπνεε και είχε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών. Ο πατέρας και ο γιος διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Όσο για τη σκυλίτσα Blue, αν και αρχικά θεωρήθηκε χαμένη, βρέθηκε τελικά ασφαλής, καθισμένη έξω από το φορτηγάκι του πατέρα.