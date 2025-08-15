Καρέ – καρέ η αγωνιώδης διάσωση πατέρα και γιου που παρασύρθηκαν από ορμητικό ποτάμι – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Καρέ - καρέ η αγωνιώδης διάσωση πατέρα και γιου που παρασύρθηκαν από ορμητικό ποτάμι

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Menomonee Falls, προάστιο του Μιλγουόκι στις ΗΠΑ, όταν πατέρας και γιος παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στο ποτάμι Menomonee, έπειτα από ιστορικής έντασης βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Βίντεο: Αρκούδα «καταδίωξε» παίκτη και μασκότ ομάδας χόκεϊ κατά τη διάρκεια γυρισμάτων σε ποτάμι

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικό υλικό από κάμερα σώματος αστυνομικού, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της διάσωσης των δύο ανδρών, οι οποίοι κινδύνευσαν να πνιγούν από τα ισχυρά ρεύματα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, γύρω στις 4:30 μ.μ., όταν το σκυλί της οικογένειας, που ακούει στο όνομα Blue, πήδηξε στο ποτάμι. Ο πατέρας έπεσε αμέσως στο νερό για να το σώσει, ενώ λίγο αργότερα τον ακολούθησε και ο γιος του.

Μάρτυρες επιχείρησαν να βοηθήσουν ρίχνοντας κλαδιά προς το μέρος τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το ρεύμα τούς παρέσυρε αρκετά μέτρα πιο κάτω. Τελικά, οι δύο τους κατάφεραν να πιαστούν από ένα μεγάλο κλαδί στην όχθη.

Καθώς τα σωστικά συνεργεία πλησίαζαν για να τραβήξουν τον πατέρα πάνω σε σχεδία, ο γιος έχασε την ισορροπία του και παρασύρθηκε ξανά από τα νερά. Το βίντεο της αστυνομίας δείχνει τη στιγμή που το κεφάλι του εμφανίζεται στην επιφάνεια κοντά σε γέφυρα. Αν και οι διασώστες τού πέταξαν σκοινί, δεν κατάφερε να το πιάσει.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αρχές κατάφεραν να τον ανασύρουν σώο. Ανέπνεε και είχε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών. Ο πατέρας και ο γιος διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Όσο για τη σκυλίτσα Blue, αν και αρχικά θεωρήθηκε χαμένη, βρέθηκε τελικά ασφαλής, καθισμένη έξω από το φορτηγάκι του πατέρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:18 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

«Χωρίς φαγητό, σχολείο και γονείς»: Αποκαλυπτική έρευνα για την ζωή των παιδιών στην εμπόλεμη Γάζα – Συγκλονιστικές ιστορίες

Για να ξεχάσει τα τραύματα από την ζωή στην εμπόλεμη Γάζα, η 12χρονη Ράχμα Άμπου Άμπεντ παίζει...
21:52 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Ιαπωνία: Την βαθιά του λύπη για την ήττα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εξέφρασε ο αυτοκράτορας – Αντιδράσεις Κίνας και Νότιας Κορέας για τις επισκέψεις σε αμφιλεγόμενο μνημείο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ιαπωνία επισκέφθηκαν σήμερα το αμφιλεγόμενο μνημείο πολέμου Για...
21:31 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που κροκόδειλος τραβά άνδρα μέσα στο νερό – Τον κατασπάραξε μπροστά στα μάτια των παιδιών του

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας παρασύρεται από κροκόδειλο μπροστά ...
21:08 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Δανία – Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου και ενός αγροτικού οχήματος στη Δανία προκάλεσε τον θάνατο ενός α...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»